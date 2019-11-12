Юрий Кара: Даже не предполагал, чем обернутся съемки по Булгакову...

Существует несколько версий, откуда взялась его фамилия - Кара. На тюркском языке она означает черный. На японском - свободный и легкий. На итальянском - дорогой. Но итальянцев и японцев в роду Юрия Викторовича точно не было.

- Правда, один из прадедов был болгарином. Наверное, от него и пошло, - Юрий Кара назвал наиболее вероятную версию. - Когда турки брали болгар в плен, они им давали характерную фамилию, чтобы было понятно, чей это пленный.

Как бы то ни было, фамилия Кара мистическим образом, но уже с русской семантикой влияет на творчество режиссеров. Юрий Кара не без грусти о себе говорит, что он самый нереализовавшийся режиссер. За тридцать с лишним лет снял всего десять фильмов.

Собирался снимать «Остров Крым» по Василию Аксенову, но писатель успел продать права на экранизацию своего романа американцам. В 90-е годы задумал при помощи кино спасти космическую станцию «Мир» и готовился к съемкам фильма по роману Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры». Треть картины предполагалось снимать на космической станции. Прошедший кастинг актер Владимир Стеклов был зачислен в отряд космонавтов. Но и эта авантюра не удалась. Был у Юрия Кары не менее невероятный проект в Голливуде, где он собирался снимать «Идиота» по Достоевскому с Шэрон Стоун в роли Настасьи Филипповны. На роль князя Мышкина планировался Джон Малкович. В кастинг даже включилась актриса Настасья Кински, которая просила попробовать и ее в роли Настасьи Филипповны, в честь которой ее назвал отец. Но и эти наполеоновские планы рухнули.

Фильм «Мастер и Маргарита» 17 лет не выходил на экран по вине продюсеров. Но от этого не легче.

Сегодня известному режиссеру исполняется 65 летФото: Борис КУДРЯВОВ

- Когда я начинал работать над Булгаковым, мне было 35 лет. Многие меня отговаривали, мол, даже не подступайся. Роман-то мистический. Но я по самонадеянности не подозревал, что меня ждет впереди. За время съемок я сменил пять художников, шесть операторов, менялись локации...

Первоначально Иерусалим мы снимали в Судаке. И поначалу все складывалось отлично: бесплатная массовка - 5 тысяч солдат. Декорации, верблюды, ослики - все было готово. И вдруг оператор говорит, что к съемкам он не готов, из Москвы не привезли пленку. Следом еще более неожиданный сюрприз - в Судаке выпал снег, чего прежде в это время не бывало. Исполнителю роли Иешуа Николаю Бурляеву отказала в благословении церковь, а без этого он сниматься отказывался. Я вернулся в Москву за новым оператором. По дороге к нему сломалась моя новенькая «Волга» на Садовом кольце напротив знаменитого булгаковского дома. Эти знаки судьбы я понял так: снимать фильм в Судаке нельзя. Надо ехать туда, куда и должно, - в Иерусалим. Продюсеры ни в какую: или Судак, или меняем режиссера, начали договариваться с Эльдаром Рязановым. На мое счастье Рязанов уехал в отпуск. Мы улетели в Израиль, Бурляев получил благословение. Все складывалось хорошо, если бы не проблемы с прокатом картины.

Новый проект режиссера, судя по трудностям, такой же мистический. Юрий Кара мечтает снять фильм о подвиге русских моряков. 1829 год, Черное море - наш бриг «Меркурий» вступил в неравный бой с двумя турецкими линкорами и одержал победу.

- У нас на борту было 20 пушек, у турок - в десять раз больше. Мы воевали, как учил еще Суворов, не числом, а умением. Маленький бриг обездвижил два вражеских линкора и на веслах ушел в Севастополь. Очень красивая история. Но на съемки нет денег. В Фонде кино мне сказали, что про этот подвиг моряков они ничего не слышали и, следовательно, зачем снимать об этом фильм? Вся надежда теперь на Министерство обороны.

Юрий Кара.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

ПЯТЬ ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ:

- «Завтра была война»

- «Воры в законе»

- «Мастер и Маргарита»

- «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным»

- «Королев»