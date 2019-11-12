Путин поддержал идею калужан праздновать окончание Стояния на реке Угре

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу калужан о признании дня окончания Стояния на реке Угре памятной датой России. Об этом в своей приветственной речи рассказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Он выразил надежду, что в скором времени дату 11 ноября будет праздновать вся страна.

В понедельник, 11 ноября в концертном зале областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому дню, открывая которое, глава региона процитировал слова Николая Карамзина. Автор "История государства Российского" так оценил значение этого события: "Это есть великая эпоха, торжественное восстановление нашей государственной независимости, соединенное с конечным падением Большой или Золотой Орды".

Анатолий Артамонов еще раз обратил внимание на то, что ученые уже давно не используют словосочетание «татаро-монгольское иго», поскольку оно научно некорректно – период ордынской зависимости сопряжен с фактором многонациональности. Этнические черты не были доминирующими в обществе того периода.

Будучи потомками защитников угорских берегов калужане делают всё, чтобы увековечить судьбоносное для всей страны событие. В 2017 году дата победного окончания Стояния на реке Угре – 11 ноября – стала региональным праздником. По инициативе Российского военно-исторического общества на главной площади Калуги установлен величественный памятник Ивану III. Во Владимирском скиту Свято-Тихонова монастыря художником Павлом Рыженко создана диорама, воссоздающая героические события того времени. Воздвигнут храм Владимирской иконы Божьей Матери, считающейся спасительницей нашего воинства. Есть в Калужской области и музей. Ежегодно здесь проходят военно-исторические реконструкции, фестивали.

Фото: пресс-служба правительства Калужской области

Два года назад была принята резолюция о поддержке инициативы калужан признать 11 ноября памятной датой России. В её поддержку было собрано более 100 000 подписей граждан России из разных регионов страны.

«Нас поддерживают федеральные министерства, фракции Государственной Думы, Российская академия наук, исследовательские институты, другие ведомства и общественные объединения. И главное – нас поддержал в нашей инициативе Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин», – сообщил Анатолий Артамонов.

Напомнив, что руководство государства главным ресурсом мощи страны и её будущего называют историческую память, губернатор призвал калужан «бережно хранить, передавать из поколения в поколение, словом и делом ценить достижения наших предков».