2019-11-12T12:56:31+03:00
Общество

Путин поддержал идею калужан праздновать окончание Стояния на реке Угре

Губернатор выразил уверенность, что скоро вся страна будет торжественно отмечать эту дату
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Калужской областиФото: пресс-служба правительства Калужской области
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу калужан о признании дня окончания Стояния на реке Угре памятной датой России. Об этом в своей приветственной речи рассказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Он выразил надежду, что в скором времени дату 11 ноября будет праздновать вся страна.

В понедельник, 11 ноября в концертном зале областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому дню, открывая которое, глава региона процитировал слова Николая Карамзина. Автор "История государства Российского" так оценил значение этого события: "Это есть великая эпоха, торжественное восстановление нашей государственной независимости, соединенное с конечным падением Большой или Золотой Орды".

Анатолий Артамонов еще раз обратил внимание на то, что ученые уже давно не используют словосочетание «татаро-монгольское иго», поскольку оно научно некорректно – период ордынской зависимости сопряжен с фактором многонациональности. Этнические черты не были доминирующими в обществе того периода.

Будучи потомками защитников угорских берегов калужане делают всё, чтобы увековечить судьбоносное для всей страны событие. В 2017 году дата победного окончания Стояния на реке Угре – 11 ноября – стала региональным праздником. По инициативе Российского военно-исторического общества на главной площади Калуги установлен величественный памятник Ивану III. Во Владимирском скиту Свято-Тихонова монастыря художником Павлом Рыженко создана диорама, воссоздающая героические события того времени. Воздвигнут храм Владимирской иконы Божьей Матери, считающейся спасительницей нашего воинства. Есть в Калужской области и музей. Ежегодно здесь проходят военно-исторические реконструкции, фестивали.

Фото: пресс-служба правительства Калужской области

Фото: пресс-служба правительства Калужской области

Два года назад была принята резолюция о поддержке инициативы калужан признать 11 ноября памятной датой России. В её поддержку было собрано более 100 000 подписей граждан России из разных регионов страны.

«Нас поддерживают федеральные министерства, фракции Государственной Думы, Российская академия наук, исследовательские институты, другие ведомства и общественные объединения. И главное – нас поддержал в нашей инициативе Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин», – сообщил Анатолий Артамонов.

Напомнив, что руководство государства главным ресурсом мощи страны и её будущего называют историческую память, губернатор призвал калужан «бережно хранить, передавать из поколения в поколение, словом и делом ценить достижения наших предков».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вместе со страной: Незрячие россияне впервые приняли участие в Географическом диктанте
В этом году к юбилейной, пятой по счету просветительской акции присоединились инвалиды по зрению из разных регионов. Корреспонденты «КП» побывали на площадках проведения диктанта
Директор НМИЦ профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина: Позитивный настрой полезен для здоровья
Эксперт рассказала «КП» об особенностях диспансеризации людей старшего возраста, о самых распространенных возрастзависимых заболеваниях в нашей стране и о правилах, которые помогают сохранить здоровье
Новости 24
В Сирии после трехлетнего перерыва запустили крупнейшую ГЭС
В МИД предупредили российских туристов о транспортных проблемах в Барселоне
В НАК поддержали правило изымать имущество у друзей коррупционеров
"Мисс Интернешнл-2019" стала фармацевт из Таиланда
В Кремле считают нарушением прав граждан вход в Интернет по паспорту
Лионель Месси не будет продлевать контракт с «Барселоной»
Макрон встретится с Трампом до саммита НАТО в Лондоне
В Кремле ответили на предложение Назарбаева встретиться с Зеленским: «Встреча ради встречи принесет мало пользы»
США помогут Южной Корее и Японии разрешить двусторонний спор
Сердючке стало плохо с сердцем во время съемок новогоднего шоу
В СЦКК подтвердили окончание разведения сил Украины и ДНР в Петровском
Заболеваемость пневмонией в России выросла на 12 процентов
Российские производители сообщили о падении цен на свинину
При взрыве в центре Дамаска погибли два человека
Качество ухода за пожилыми проконтролирует новая ассоциация
В России могут сократить период использования шипованной резины
Эрдоган заявил, что США не смогли решить проблему терроризма в Сирии
«Семейка Адамс» обошла «Малефисенту» по сборам уикенда
Рогозин выступил за возобновление сотрудничества с Украиной по космосу
Вице-премьер Украины сообщил о готовности снять санкции против России за «компенсации в любой форме»
Рогозин заявил об отсутствии новых хищений на космодроме "Восточный"
Назван возраст, после которого мужчин становится меньше, а женщин больше
Эксперт прокомментировал идею снятия ограничения на крепость пивных напитков
В Совфеде предложили ужесточить наказание родителям за запрет видеться с ребенком после развода
Тамара Синявская попала в больницу