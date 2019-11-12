Блеск и нищета реконструкторов: Люди не от Сира сего

ЧУДЕСА ПЕРЕОДЕВАНИЯ

Это звучит странно, но первая реконструкция военно-исторического сражения случилась уже через пару десятков лет после Битвы под Ватерлоо, на том же самом месте. Людям, от чего-то захотелось еще раз пережить и радость победы, и горечь своего поражения. В СССР, первый кружок военных историков сложился в далеком 1976 году, и во главе его стоял … тот самый Сир, в миру – Олег Валерьевич Соколов. Разумеется, это утверждение будет оспорено в комментариях – мир военно-исторической реконструкции переполнен завистью, ревностью, сплетнями и взаимными обидками - как женский предпенсионный коллектив.

В среде реконструкторов, все знают друг друга многие десятки лет и «выписаться» из тусовки невозможно – отпечаток остается на всю жизнь. Пусть даже и прошло 30 лет, с того далекого 1987 года, когда состоялся первый поход первых российских военных реконструкторов по местами сражений Отечественной войны 1812 года.

Возможно, это связано с тем, что в основе военной реконструкции лежит некая психическая девиация – ты добровольно проживаешь чужие жизни, плодишь сущности, много раз красиво «умираешь» и опять «оживаешь». Носишь знаки различия, которые не заслужил реальным ратным трудом. На «поле боя» тебя может послать нижний чин, если ты не обладаешь авторитетом и известностью в тусовке – это больно для психики, разгоряченной сражением, пусть даже и потешным. А минуты славы, обязательно перекроет «мирная», унылая жизнь обычного, на первый взгляд, «цивила». Но, раз в месяц, этот серый гражданин, как в сказке, превращается в прекрасного, романтичного поручика. Который говорит, грассируя. И при свечах, ловко открывает шашкой-селедкой бутылки с «Советским» шампанским, кружа головы прекрасным барышням, студенткам истфака, ну или филфака…

ПОБЕГ В ПРОШЛОЕ

Движение реконструкторов развивалось подобно взрыву самодельной пороховой гранаты из картона. К началу 90-х реконструкторские полки уже могли устраивать массовые сражения.

Меня случайно занесло по работе на одно такое мероприятие, о чем в «Комсомолке» вышел зажигательный репортаж: «Гибель армии Власова в Парке Культуры и отдыха». Потом был репортаж с высадки десанта царской армии на Форт Тотлебен, очерк с неизвестной битвы «Зимней войны» и т.д. Мой юморок в реконструкторской среде оценили – в ней хватало здравых людей, умеющих и входить в образ и выходить из него вовремя. Именно эти люди и придумали сленговое название для своих реконструкций – «обезьянник». Именно они и объяснили мне – зачем в военную реконструкцию повалил народ? Все очень просто. Во-первых, эпоха развала СССР отличалась бессмысленностью и безыдейностью жизни. А человек не может жить просто так, без цели. И построение капитализма сразу после коммунизма, цель сомнительная, особенно на фоне всех мерзостей тех же 90-х.

Во-вторых, наши предки воевали всю жизнь, на десятки поколений вглубь. Это в крови. И если кому-то не досталось большой, хорошей, тотальной войны, приходится как-то сублимировать и вытеснять эту потребность. На мое резонное предложение «поехать повоевать в Таджикистан или Абхазию» (там тогда шли реальные столкновения), мне объяснили, что «войны эти мутные, затеяли их политиканы, ни чести, ни славы они не принесут, в отличии от великих и благородных войн прошлого». Реконструкторы всегда идеализировали свои прошлые эпохи. А я, уже много лет спустя, побывав на множестве настоящих военных конфликтов, понял, что солдатское дерьмо во всех траншеях пахнет одинаково. И не то, что реконструировать, вспоминать это лишний раз не хочется.

ИСХОД РОМАНТИКОВ-БЕДНЯКОВ

У истоков реконструкторского движения стояли романтики-нищеброды. Они могли ходить годами в одних кожаных штанах от формы немецкого подводника-катерника. Не для куража, а потому что других не было.Я знал человека, который сам кастрировал своего любимого кота по справочнику ветеринара, а сэкономленные деньги потратил на свою коллекцию.

Особо поехавшие имели в домашних шкафах десятки исторических костюмов. Человек мог одеться и в финна, и в немца времен Первой мировой, и в солдата вермахта, и в красноармейца. Таких ласково называли «трансформеры».

Были и те, кто шил сам, на старинных «Зингерах» - именно они давали тот самый, аутентичный шов.

Долго находиться в их среде было невозможно, как в дамском салоне – «выпушки не по родне», «где ты такие пуговицы взял, ты бы еще от кальсон пришил», «эполет странный, это не золото, а фуфло». От стоимости большинства вещей у меня глаза лезли на лоб. Я видел рыдающего над диагональной гимнастеркой мужчину – в потешном бою ему «с мясом» вырвали погон. Гимнастерка была «та самая» - одного из полков Красной армии времен Гражданской.

В реконструкцию стали приходить люди с деньгами и как-то постепенно, все встало на коммерческие рельсы. На реконструкции стали надевать «фуфло» - пошитое у нас, в Чехии или Штатах. Реквизиторы с киностудий нашли «золотую жилу» - начали выдавать под залог паспорта охолощенные киношные винтовки – 20 долларов в час. Эпоха романтиков ушла. Сами «обезьянники» полюбились главам районных и городских администраций. Мероприятия стали худо-бедно оплачивать, а их организаторы – жить безбедно. К тому же, реконструкторская тусовка оказалась достаточно объемным рынком антиквариата, и даже романтикам на нем удавалось зарабатывать. Впрочем, вся прибыль тратилась на их же коллекции.

А те, кто свои коллекция вдруг распродавал (за немалые деньги), быстро спивался от пустоты жизни.

ЦЕНА ПОГРУЖЕНИЯ

В конце 90-х, как мне кажется, реконструкция сделала серьезный шаг от внешнего антуража и позерства к историчности сражений, которые воспроизводились.

На «обезьянниках» появилась техника. Копались линии обороны согласно историческим документам – все по-взрослому. Не просто, постреляли холостыми, пофотографировались и нажрались все вместе после «сражения».

Один раз, меня пригласили поучаствовать в реконструкции легендарного «Ледяного похода». Только вместо кубанских степей мы вылезли на станции Красницы под Тосно и углубились в заснеженный лес. Никаких вещей «выпадающих из эпохи» - спальников, палаток, часов и т.д. Только форма «цветных полков» Белой армии и вещмешок с сухарями и тушенкой. Фляга с водкой.

Движение реконструкторов развивалось подобно взрыву самодельной пороховой гранаты из картонаФото: Михаил ФРОЛОВ

За 2,5 суток мы прошли 130 километров по бездорожью, по колено в снегу. Изначально, нас было 60 человек, на финиш пришло 22 – остальные «полегли» в заснеженных лесах. У них только забирали винтовки и шли дальше. «Упавших не подбираем» - всех предупредили заранее.

Спали в снежных ямах у костров, жидкими цепями «штурмовали» какую-то спящую деревню – «выбивали из нее краснопузых». Разведка на лыжах, далеко опередившая нашу колонну, отстреливалась из-за околицы.

У меня до сих пор, в сырую погоду, ноют колени, застуженные в этом походе. Хотя, я до сих пор вспоминаю его с гордостью. Вышел в поход без винтовки – журналист в чужой форме, шпак, а пришел с двумя.

Катарсис настал, когда я вернулся домой, поел и погрузился в горячую ванну с тоненькой книжкой от реального участника «Ледяного похода», белого офицера Романа Гуля. Мне тогда окончательно стало ясно – зачем люди занимаются реконструкцией и как дорого стоит настоящее «погружение в эпоху».

ЛОВУШКА РЕАЛЬНОСТИ

В июне 2014-го, в очередной, и, как оказалось, в последний раз, я приехал в Славянск и не узнал Стрелкова. За неделю моего отсутствия он постарел на два десятка лет. Штаб ополчения обстреливали артиллерией с утра до ночи, «размотав» половину домов в соседних кварталах и Стрелков переехал из огромного кабинета в маленькую комнатку без окон. От триумфа первых дней поднятого им в Славянске восстания против киевской хунты, всего за месяц, он дошел до осознания, что его армия в ловушке. И помощи не будет...

Стрелков еще не знал, что станет пока единственным реконструктором, оставшимся навсегда в военной истории человечества. Два месяца удерживать с помощью иррегулярного «войска» размытую городскую агломерацию, не подпуская к ней в десятки раз превосходящие силы противника… Не имея ни артиллерии, ни брони, ни боеприпасов, ни резервов. И в конце, когда позор или смерть были неминуемы, совершить блистательный выход из окружения с минимальными потерями… Это шаг в историю, чтобы не говорили враги и недоброжелатели.

А потом ему пришлось вернуться к унылой мирной жизни, рассориться с почти всеми друзьями-соратниками, но внутри остаться не побежденным.

Стрелков еще не знал, что станет пока единственным реконструктором, оставшимся навсегда в военной истории человечества

Эти жуткие «реконструкторские качели», мгновенные переходы от экстаза битвы к обыденности. Не всякая психика может такое выдержать. И не выдерживает. Особенно, когда исчезает грань между образом и реальностью.

Возвращение из прошлого для них ужасно. Все мы это только что видели - блистательного полководца, «приказного генерала», одну из реинкарнаций Императора Наполеона, плачущего в клетке питерского суда. Без эполет, треуголки и шпаги, в дурацкой оранжевой кофте «не по эпохе»…

Что же вы натворили, Сир.

СПРАВКА КП

Сколько сегодня стоит стать реконструктором?

Отечественная война 1812 года, форма рядового гренадерского московского полка:

Кивер или «гренадерка», мундир, панталоны, сапоги, портупея, краги, ранец, ружье, манерка, шпага – от 500.000 рублей*.

Рабоче-Крестьянская Красная Армия, рядовой, до 1943 года:

Гимнастерка, галифе, шинель, каска, пилотка, фляга, вещмешок, охолощенная винтовка Мосина – от 100.000 рублей.

Вермахт, рядовой, времен Великой Отечественной войны:

Китель, брюки, сапоги, шлем, V-портупея, противогазный бачок, фонарик, фляга, котелок, ранец, охолощенный карабин Маузер 98К – от 250.000 рублей.

*цены на реплики униформы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/743163" frameborder="0"></iframe> Преподаватель СПбГУ расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

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