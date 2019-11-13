2019-11-13T14:17:20+03:00
Наука

Ученые рассказали, как не лысеть

Метод — простейший, даже делать ничего не нужно
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Знал бы секрет, может быть и не облысел бы.Знал бы секрет, может быть и не облысел бы.
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Исследователи из Южной Кореи (Sungkyunkwan University School of Medicine in South Korea), ведомые профессором Кьюнг-Хун Соном (Kyung-Hun Son) собрали досье на 13 тысяч служащих в возрасте от 20 до 59 лет. Собирали 4 года. И обнаружили: среди мужчин, засиживающихся в офисах, лысых больше в 2 раза, чем среди тех, кто работает в меру. Об этом открыти сообщила газета Daily Mail, сославшись на научную публикацию в журнале Annals of Occupational and Environmental Medicine.

Засиживаются, как считают корейцы, те, кто проводят в офисах по 52 часа в неделю. Работа в меру, по их мнению, должна занимать не более 40 часов в неделю. Переработка вызывает стресс. От него служащие и лысеют.

Вывод: хотите остаться с шевелюрой, не усердствуйте. Особенно в раннем офисном возрасте — от 20 до 30 лет, когда появляются первые симптомы облысения.

КСТАТИ

Обнаружено пагубное влияние засиживания еще и на противоположную от головы часть тела

Нью-Йоркский исследователь и персональный тренер с многолетним стажем Дэн Джордано (Dan Giordano) уверяет: ничто так не портит женские попки, да и мужские задницы, как долгая сидячая работа. По его наблюдениям, достаточно пяти лет, проведенных на офисном стуле, чтобы ягодичные мышцы видоизменились до неузнаваемости. И, будучи изначально выпуклым, стали плоскими, дряблыми и слабыми. Причина — не только отсутствие должной нагрузки, но и нарушение кровообращения.

Некоторые приходят на службу с такими выпуклыми ягодицами.

Некоторые приходят на службу с такими выпуклыми ягодицами.

А через 5 лет былая красота становится плоской, а то и впалой.

А через 5 лет былая красота становится плоской, а то и впалой.

Многие заблуждаются, думая, будто бы после пяти «сидячих дней» можно как-то подправить «тылы», занимаясь физкультурой в выходные. Нет, этого недостаточно. Испорченные попы столь малыми усилиями не изменить в лучшую сторону. Спасут лишь интенсивные и регулярные тренировки со специальными «ягодичными» нагрузками, как минимум, три-четыре раза в неделю.

Словом, исправления достигаются тяжким трудом и в спортивном зале, где имеются соответствующие снаряды. А можно ли не доводить до греха? Чтобы потом не мучаться. Джордано полагает, что можно. И предлагает своего рода профилактику.

Профилактика чуть сложнее той, которая предотвращает облысения, но тоже проста до изумления. Оказывается, чтобы сохранить имеющиеся формы, достаточно каждые полчаса, а еще лучше, каждые пятнадцать минут подниматься со стула и ходить минимум 30 секунд. В результате восстанавливается правильный ток крови к ягодичным мышцам.

Профилактика для нижней части тела.

Профилактика для нижней части тела.

Дополняет «проходки» массаж. В офисе его, конечно, не сделать. А дома — обязательно. Каждый день. Нет, оказывается, ничего лучше для попы, чем прокатываться ею по пенному валику — это, как правило, тонкий синий цилиндр. Кататься по нему надо, начиная со спины и кончая задней поверхностью бедра. Получится не только массаж, но и растяжка и легкая нагрузка. Минуты-другой достаточно. Но каждый день. Тогда никакой стул будет не страшен.

О том, как еще работа уродует "офисный планктон" - особенно прекрасную его часть, в кого превращает, читайте тут

Муляж офисного работника со стажем: изготовлен на основе научных исследований.

Муляж офисного работника со стажем: изготовлен на основе научных исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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