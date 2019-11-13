2019-11-12T19:22:54+03:00
Политика

Путин отправился в командировку через весь земной шар

Президент России в среду примет участие в саммите БРИКС в Бразиии
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Первый день президента России в Бразилиа практически целиком посвящен двусторонним встречамПервый день президента России в Бразилиа практически целиком посвящен двусторонним встречамФото: REUTERS
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Отмененный из-за беспорядков саммит АТЭС в Чили наполовину сократил программу пребывания Владимира Путина в Латинской Америке, но на продолжительность пути туда через полмира это никак не повлияло. Почти двадцать часов в полете необходимо провести, чтобы попасть из Москвы в столицу Бразилии, где в среду поздно вечером по московскому времени отрывается второй из запланированных форумов - саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Первый день президента России в Бразилиа практически целиком посвящен двусторонним встречам с лидерами пятерки. Сначала Владимир Путин пообщается с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, затем с председателем Китая Си Цзиньпином. А уже в четверг после завершения всех мероприятий проведет переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Причем с последним планируется обсудить и ситуацию в Боливии.

В ходе самого саммита лидеры БРИКС будут говорить о взаимодействии в рамках "пятерки" - экономическом, финансовом и культурно-гуманитарном сотрудничестве, о контроле над вооружением и совместном противодействии терроризму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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