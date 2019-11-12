2019-11-12T20:42:11+03:00
Политика

Поклонская и Боярский сыграли в Госдуме на рояле

В парламенте прошел концерт на российских инструментах в честь юбилея Пахмутовой [видео]
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
Поделиться:
Поклонская исполнила вальс из программы своей музыкальной школыПоклонская исполнила вальс из программы своей музыкальной школыФото: Елена ЧИНКОВА
Изменить размер текста:

Не успела закончиться пленарка, как на Охотном Ряду зазвучали трубы, барабаны, скрипки, саксофон - в Малом зале гремел спецконцерт, посвященный 90-летию Александры Пахмутовой и демонстрирующий возможности российских музыкальных инструментов и оборудования.

- Было предложение организовать в Думе выставку отечественных инструментов. Мы решили: а почему выставка? Давайте концерт! - открыла вечер глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Сын "Дартаньяна" Сергей Боярский сыграл в Госдуме шлягер Пахмутовой.Елена ЧИНКОВА

Публику поражали не только виртуозностью профессиональных музыкантов, но и сюрпризами от самих слуг народа. Сначала к роялю вышел депутат Сергей Боярский - сын "Дартаньяна" аккомпанировал солисту Московского театра оперетты Ивану Викулову, исполнявшему шлягер Александры Пахмутовой "Песня о тревожной молодости". Играл Сергей Михайлович, надо отметить, очень уверенно. А вышедшая следом Наталья Поклонская исполнила вальс из программы своей музыкальной школы.

Сначала к роялю вышел депутат Сергей Боярский Фото: Елена ЧИНКОВА

Сначала к роялю вышел депутат Сергей БоярскийФото: Елена ЧИНКОВА

- Звук инструмента такой хороший, что поначалу даже сбилась, - улыбнулась зрителям Наталья Владимировна.

Поклонская сыграла в Госдуме на рояле.Елена ЧИНКОВА

А закрывал концерт сам Игорь Бутман со своими учениками.

Как выяснила "КП", приглянувшийся Поклонской рояль носит имя "Михаил Глинка" и изготовлен на петербургской фабрике "Нева-саунд" совместно со знаменитой немецкой фирмой "Карл Бехштейн".

А закрывал концерт сам Игорь Бутман со своими учениками Фото: Елена ЧИНКОВА

А закрывал концерт сам Игорь Бутман со своими ученикамиФото: Елена ЧИНКОВА

Несколько таких фортепиано теперь получат музыкальные школы Бурятии, Иркутской и Омской областей.

Игорь Бутман сыграл в Госдуме.Елена ЧИНКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Этюд в серых тонах: За что осудили ведущего аудитора Чувашии Маргариту Замчинскую, которая помогла взыскать с местных бизнесменов 600 млн налогов
Наш корреспондент поехал в Чебоксары разбираться в деле 62-летней женщины, получившей 7,5 лет условно за «вымогательство 25 млн рублей» у региональных предпринимателей
"Про издевательства не сказал ни один": Депутат Госдумы рассказал о поездке в часть под Читой, где солдат расстрелял сослуживцев
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, побывав в части под Читой, где боец убил восемь человек, поделился с "КП" своим взглядом на трагедию
Политолог: Рассуждая о «покорении Калининграда», в НАТО пытаются решить внутренние проблемы
Эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков прокомментировал «КП» публикацию на китайском ресурсе «аналитики» о возможной оккупации Калининградской области силами НАТО за 2 дня…
Анатолий Вассерман: «Сейчас лучшее время, чтобы быть предпринимателем»
Зачем запрыгивать на подножку, когда можно ехать в бизнес-вагоне? Публицист, политический консультант, экономический аналитик, многократный победитель интеллектуальных игр - об условиях развития малого и среднего бизнеса в России
Новости 24
Бундестаг назвал дату рассмотрения поправок к газовой директиве Евросоюза
В ГИБДД назвали причины образования очагов аварийности на дорогах
"Не будь лохом": Савченко дала несколько советов Зеленскому, как управлять страной
Госавтоинспекция об идее разрешить разворот через две сплошные: "Дорога такого либерализма не прощает"
ГИБДД: "Пешеходы - самые уязвимые участники дорожного движения"
Опрос: На Украине Доверие к Зеленскому снизилось почти до 60%
Грызлов заявил, что размещение Нацгвардии Украины на участках разведения сил неприемлемо
В Киеве заявили, что препятствия для встречи "нормандской четверки" сняты
«Очень странная статистика»: замминистра финансов опроверг данные о падении спроса на ипотеку
Адвокат семьи Шимко прокомментировала освобождение женщины, сбившей "пьяного" мальчика
Порошенко посмотрел мелодраму и решил, что Крым «точно будет украинским»
Ольга Алисова, сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе, вышла на свободу
В Московском зоопарке рассказали о первой российской осени китайских панд
В прокуратуре рассказали, на что россияне жалуются чаще всего
Режиссер «Звездный войн» обматерил фанатов за критику
Депутат-оппозиционер Верховной Рады пришел на заседание в маске Джокера
Родственники рассказали о москвичке, выпавшей вместе с детьми из окна