Поклонская и Боярский сыграли в Госдуме на рояле

Не успела закончиться пленарка, как на Охотном Ряду зазвучали трубы, барабаны, скрипки, саксофон - в Малом зале гремел спецконцерт, посвященный 90-летию Александры Пахмутовой и демонстрирующий возможности российских музыкальных инструментов и оборудования.

- Было предложение организовать в Думе выставку отечественных инструментов. Мы решили: а почему выставка? Давайте концерт! - открыла вечер глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743399" frameborder="0"></iframe> Сын "Дартаньяна" Сергей Боярский сыграл в Госдуме шлягер Пахмутовой.Елена ЧИНКОВА

Публику поражали не только виртуозностью профессиональных музыкантов, но и сюрпризами от самих слуг народа. Сначала к роялю вышел депутат Сергей Боярский - сын "Дартаньяна" аккомпанировал солисту Московского театра оперетты Ивану Викулову, исполнявшему шлягер Александры Пахмутовой "Песня о тревожной молодости". Играл Сергей Михайлович, надо отметить, очень уверенно. А вышедшая следом Наталья Поклонская исполнила вальс из программы своей музыкальной школы.

Сначала к роялю вышел депутат Сергей БоярскийФото: Елена ЧИНКОВА

- Звук инструмента такой хороший, что поначалу даже сбилась, - улыбнулась зрителям Наталья Владимировна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743398" frameborder="0"></iframe> Поклонская сыграла в Госдуме на рояле.Елена ЧИНКОВА

А закрывал концерт сам Игорь Бутман со своими учениками.

Как выяснила "КП", приглянувшийся Поклонской рояль носит имя "Михаил Глинка" и изготовлен на петербургской фабрике "Нева-саунд" совместно со знаменитой немецкой фирмой "Карл Бехштейн".

А закрывал концерт сам Игорь Бутман со своими ученикамиФото: Елена ЧИНКОВА

Несколько таких фортепиано теперь получат музыкальные школы Бурятии, Иркутской и Омской областей.