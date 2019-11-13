2019-11-13T01:24:40+03:00
Звезды

"Наша Ким": Анна Семенович в черном купальнике на шнуровке взбудоражила публику

Певица показала фото с Мальдив
Ольга ЛИБГАРДТ
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Аппетитные формы Анны Семенович не дают покоя фанатамАппетитные формы Анны Семенович не дают покоя фанатамФото: Instagram.com
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Аппетитные формы Анны Семенович давно не дают покоя ее самым преданным фанатам. Фигуристая артистка по праву считается одной из самых эффектных певиц российского шоу-бизнеса. Она постоянно ловит на себе восхищенные взгляды мужчин, а ее фигуре завидуют многие женщины.

Пышная грудь стала визитной карточкой Анны Семенович еще со времен ее участия в группе "Блестящие". Певица не раз подчеркивала, мол, ее роскошный бюст - подарок природы. Артистка гордится своими формами и всячески подчеркивает их сексуальными нарядами. На этот раз звезда решила показать публике себя с другого ракурса.

Семенович умеет не только хорошо работать, но и хорошо отдыхать. А где, как не на берегу океана под ласковыми лучами солнца легче всего дышится. В блоге артистка опубликовала пикантный кадр, который взбудоражил подписчиков.

ann_semenovichann_semenovich
Всем отличного дня и солнечного настроения
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Анна предстала в черном купальнике и шляпе. Певица встала на колени на песчаном берегу океана спиной к фотографу и подняла руки вверх. "Об этой красоте можно мечтать ежедневно и бесконечно…", - подписала она снимок.

Поклонники и раньше видели артистку в купальниках, но в последнее время исполнительница размещала фотографии, связанные с работой. А вот про откровенные кадры публике пришлось на время забыть. Именно поэтому свежий снимок так взбудоражил обывателей. Многие сравнили эффектную блондинку с моделью Ким Кардашян, которая знаменита внушительного размера бедрами.

"Боже, какой шикарный вид", "Аня, это ты? Ты здесь прекрасна!", "Наша Ким", "Красота невообразимая. Милашка. Пухляшка. Неваляшка", - льют елей подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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