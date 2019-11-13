2019-11-12T16:59:11+03:00
Анекдоты

Самое теплое место для Вали

Истории, которые люди анонимно рассказывают в сети
Алиса РЕКСЕР
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Есть в интернете сообщества, где желающие делятся случаями из жизни, мыслями, наблюдениями. Рассказывают и забавные, и странные вещи.

* * *

«Надоели звонки с предложениями: кредит, омоложение, лечение волос, всякие бесплатные семинары. Нашла способ избавиться. Я просто говорю, что сижу в тюрьме, и это молчание, а затем мычание в трубку очень смешит. Больше не звонят».

* * *

«Оканчивал школу, давали обходные листки. И у меня оказался долг перед библиотекой с пятого класса (почему раньше не сказали?) - книжка о космосе, которую я точно сдавал, но строгая библиотекарь, видимо, не отметила. Потребовала книгу взамен. Принес любимый двухтомник Сергея Маркова, думаю, пусть все читают. А через полгода был в гостях у сына этой библиотекарши и увидел свои книги на их полке».

* * *

«Моя мама разговаривала со своей сливой. 7 лет растет, но не плодоносит. Маме надоело, она говорит: «Если ты, сволочь, на будущий год не принесешь ни одной сливы, - срублю». На следующий год деревце дало урожай. В одну сливу. И не придерешься!»

* * *

«Еду в троллейбусе, заходят бабушка с дедушкой. Дедуля начинает поочередно трогать все свободные сиденья, а потом кричит: «Валя, я нашел самое теплое

место, иди сюда!» Любо-о-овь».

* * *

«У нас капает кран в ванной, а кот очень любит воду. На ночь ложится в раковину, затыкает попой дырку и кайфует до утра, пока кто-то не проснется на работу и не выгонит из его мокрой зоны комфорта. Кран теперь не ремонтируем умышленно».

* * *

«Работала в челюстно-лицевой хирургии, на 1 мая привозят мужика со сломанной челюстью. Еле на ногах стоит, пьянющий в доску. Начинаю спрашивать, что да как, а у него язык заплетается. Собравшись с мыслями, выдает: вы простите, доктор, что я в таком состоянии. Я не ем ничего, пост же, я только пью!»

* * *

«Однажды в детстве, когда мама в очередной раз меня обнимала, я вдруг подумала: «Хочу запомнить этот момент на всю жизнь». Уже выросла, живу в другом городе, но до сих пор раз в неделю в голове всплывает картинка: я уткнулась в мамин живот, шерстяная кофта щекочет нос, а мамины духи вкусно заполняют всю комнату».

* * *

«В ветклинике при оформлении спрашивают фамилию владельца и кличку животного. А потом в холле вызывают Изабеллу Пуговкину, Ричарда Самойлова или Саманту Пузикову...»

С сайта https://vk.com/overhear.

ИСТОЧНИК KP.RU

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