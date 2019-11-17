2019-11-13T01:31:31+03:00
Конкурсы и тесты

Тест "КП": Как молоды мы были, как сессий не любили

Помните ли вы фильмы о студентах?
Наталия АНДРЕАССЕНkp.ru
Поделиться:
Фото: Кадр из фильмаФото: Кадр из фильма
Изменить размер текста:

17 ноября отмечается Международный день студентов. История праздника связана с тем, что 17 ноября 1939 года нацисты, оккупировавшие Чехию, арестовали учащихся местных вузов. В память об этом спустя два года на Международной встрече студентов в Лондоне постановили отмечать дату как День студента. Мы решили присоединиться и вспомнить советские киноленты, в которых речь шла о «мучениках науки». Угадайте по стоп-кадрам: что это за фильм? И какое из описаний к нему правильное?

1Героиня этого фильма приехала в Москву учиться на певицу, поначалу потерпела фиаско и запомнилась зрителям фразой:

Правильный ответ:Героиня фильма «Приходите завтра...» (1963) Фрося Бурлакова завоевала зрителей своей непосредственностью. Ну и конечно, тем, что хоть и не с первого раза, а все-таки добилась того, о чем мечтала, - поступила в Гнесинку.

2Три подружки из этого фильма приехали покорять столицу. Одна устроилась маляром, другая - на завод, а третья:

Правильный ответ:Лента «Москва слезам не верит» была лидером проката 1980 года в СССР (фильм посмотрели около 90 млн зрителей). Но вот Ирина Муравьева, которая сыграла Люду, поначалу очень переживала, что в жизни ее будут ассоциировать с недалекой и хамоватой героиней.

3Товарищ из комедии Гайдая пришел на экзамен, притворившись:

Правильный ответ:«Операция «Ы»...» (1965) тоже была лидером проката в год своего выхода: комедию посмотрели 69,6 млн зрителей. Да и до сих пор смотрят: фильм обычно показывают по ТВ накануне Нового года.

4При поступлении в аспирантуру герой этого фильма обиделся на свою девушку, потому что:

Правильный ответ:Нестор Северов - герой известного фильма «Большая перемена» (1972 - 1973) - по сюжету очень уязвлен, что на вступительном экзамене в аспирантуру его обходит любимая девушка. И отправляется в добровольную ссылку - работать в вечерней школе. Именно эта роль принесла популярность актеру Михаилу Кононову, хотя поначалу он от нее отказывался:не нравился сценарий.

5Этот фильм про студентов почти не остался в памяти зрителей. Но именно для него была написана ставшая потом очень популярной песня:

Правильный ответ:Поначалу песню «Как молоды мы были» для фильма «Моя любовь на третьем курсе» (1976) должна была петь Елена Камбурова. Но тут звукорежиссер нечаянно услышал Александра Градского - и позвал его. Певец заставил Александру Пахмутову изменить третий куплет под свой голос. И прославил произведение на многие годы.

6В этом фильме один продвинутый студент решил создать социальную сеть, чтобы:

Правильный ответ:Фильм «Социальная сеть» рассказывает историю о том, как знаменитый нынче богач Марк Цукерберг, будучи студентом, создал Фейсбук, чтобы клеить студенток. В итоге получилась популярнейшая международная соцсеть, а Цукерберг стал самым молодым долларовым миллиардером в мире.

7Герой этого фильма бросает свою девушку - легкомысленную студентку-блондинку и уезжает учиться в Гарвард. Что делает брошенная подруга?

Правильный ответ:Когда герой фильма «Блондинка в законе» бросает свою подругу, чтобы «поступить на юридический и жениться на умной девушке», легкомысленная героиня Риз Уизерспун решает: чтобы вернуть парня, ей самой надо выучиться на юриста! Как ни странно, ей это удается. И личная жизнь тоже налаживается.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Незачет. Пора пересмотреть некоторые фильмы: это ж вам не сопромат изучать, а приятное кино освежить в памяти!
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Гаудеамус игитур, то есть возрадуемся! А чем не повод для радости: вы хорошо ориентируетесь в студенческих фильмах, а значит, молоды душой.
Поделиться

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Уровень воды в Венеции после пика наводнения постепенно пошел на спад
В Тбилиси начался масштабный митинг оппозиции
Число погибших при взрыве на арсенале в украинском городе Балаклея возросло до трех
Песков: непонятно, как Киев будет согласовывать «краеугольный» закон об особом статусе Донбасса
Арабский принц прокатил Мантурова на электротакси
Россия приняла решение по полетам в Египет
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на «Восточном»
Умер Терри О'Нилл, британский фотограф, снимавший знаменитостей
В «Лужниках» открылся для посетителей Дворец водных видов спорта
Кремль: саммит в "нормандском формате" может состояться в конце года
Передача Украине арестованных кораблей пройдет в районе мыса Тарханкут
Жар и проблемы с дыханием: названы первые симптомы рака легких
Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с РФ
Лукашенко примет участие в выборах президента Белоруссии в 2020 году
В Подмосковье пять человек отравились неизвестной жидкостью: трое погибли
Украинские военные корабли покидают Керченский порт
Россия заключила контракт на поставку ЗРК С-400 в Саудовскую Аравию
В США мужчина задушил любовницу-инвалида и выдавал себя за нее
В Москве собутыльники бизнесмена связали его ремнем и украли 1 млн рублей
Семь человек погибли, 15 пострадали при взрыве газопровода в Бангладеш
Дебютный клип Галустяна набрал свыше миллиона просмотров за два дня
Девятилетняя барабанщица покорила YouTube кавером песни Nirvana
В продолжении «Ну, погоди!» появятся новые персонажи
Замглавы Минкомсвязи сравнил часть блогеров с теми, кто "писал на заборах"
Во Франции отметили успехи России в отказе от доллара
Полиция Гонконга распылила слезоточивый газ возле университета