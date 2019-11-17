Тест "КП": Как молоды мы были, как сессий не любили
Помните ли вы фильмы о студентах?
Фото: Кадр из фильма
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17 ноября отмечается Международный день студентов. История праздника связана с тем, что 17 ноября 1939 года нацисты, оккупировавшие Чехию, арестовали учащихся местных вузов. В память об этом спустя два года на Международной встрече студентов в Лондоне постановили отмечать дату как День студента. Мы решили присоединиться и вспомнить советские киноленты, в которых речь шла о «мучениках науки». Угадайте по стоп-кадрам: что это за фильм? И какое из описаний к нему правильное?
1Героиня этого фильма приехала в Москву учиться на певицу, поначалу потерпела фиаско и запомнилась зрителям фразой:
Правильный ответ:Героиня фильма «Приходите завтра...» (1963) Фрося Бурлакова завоевала зрителей своей непосредственностью. Ну и конечно, тем, что хоть и не с первого раза, а все-таки добилась того, о чем мечтала, - поступила в Гнесинку.
2Три подружки из этого фильма приехали покорять столицу. Одна устроилась маляром, другая - на завод, а третья:
Правильный ответ:Лента «Москва слезам не верит» была лидером проката 1980 года в СССР (фильм посмотрели около 90 млн зрителей). Но вот Ирина Муравьева, которая сыграла Люду, поначалу очень переживала, что в жизни ее будут ассоциировать с недалекой и хамоватой героиней.
3Товарищ из комедии Гайдая пришел на экзамен, притворившись:
Правильный ответ:«Операция «Ы»...» (1965) тоже была лидером проката в год своего выхода: комедию посмотрели 69,6 млн зрителей. Да и до сих пор смотрят: фильм обычно показывают по ТВ накануне Нового года.
4При поступлении в аспирантуру герой этого фильма обиделся на свою девушку, потому что:
Правильный ответ:Нестор Северов - герой известного фильма «Большая перемена» (1972 - 1973) - по сюжету очень уязвлен, что на вступительном экзамене в аспирантуру его обходит любимая девушка. И отправляется в добровольную ссылку - работать в вечерней школе. Именно эта роль принесла популярность актеру Михаилу Кононову, хотя поначалу он от нее отказывался:не нравился сценарий.
5Этот фильм про студентов почти не остался в памяти зрителей. Но именно для него была написана ставшая потом очень популярной песня:
Правильный ответ:Поначалу песню «Как молоды мы были» для фильма «Моя любовь на третьем курсе» (1976) должна была петь Елена Камбурова. Но тут звукорежиссер нечаянно услышал Александра Градского - и позвал его. Певец заставил Александру Пахмутову изменить третий куплет под свой голос. И прославил произведение на многие годы.
6В этом фильме один продвинутый студент решил создать социальную сеть, чтобы:
Правильный ответ:Фильм «Социальная сеть» рассказывает историю о том, как знаменитый нынче богач Марк Цукерберг, будучи студентом, создал Фейсбук, чтобы клеить студенток. В итоге получилась популярнейшая международная соцсеть, а Цукерберг стал самым молодым долларовым миллиардером в мире.
7Герой этого фильма бросает свою девушку - легкомысленную студентку-блондинку и уезжает учиться в Гарвард. Что делает брошенная подруга?
Правильный ответ:Когда герой фильма «Блондинка в законе» бросает свою подругу, чтобы «поступить на юридический и жениться на умной девушке», легкомысленная героиня Риз Уизерспун решает: чтобы вернуть парня, ей самой надо выучиться на юриста! Как ни странно, ей это удается. И личная жизнь тоже налаживается.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Незачет. Пора пересмотреть некоторые фильмы: это ж вам не сопромат изучать, а приятное кино освежить в памяти!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Гаудеамус игитур, то есть возрадуемся! А чем не повод для радости: вы хорошо ориентируетесь в студенческих фильмах, а значит, молоды душой.
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ИСТОЧНИК KP.RU