В коттедж шоумена Игоря Угольникова на Рублевке нагрянула полиция

26 октября 56-летнего народного артиста напугал подозрительный шум за окном его дома, расположенного в элитном коттеджный посёлке Жуковка 3. Игорь Угольников решил не рисковать и вызвал наряд полиции. Но найти источник напугавших шоумена звуков стражам порядка, прибывшим на место так и не удалось. Не удалось полицейским также выяснить подробности произошедшего.

— Прибывшим на место вызова сотрудникам полиции порядка 10 минут не открывали дверь. Когда до заявителя все же удалось достучаться, то он просто попросил полицию уехать. Угольников отказался от помощи сотрудников, — рассказал kp.ru источник в полиции.

В итоге приехавший наряд полиции так и не узнал истинную причину вызова. Запротоколировал ложный вызов и уехал с места.

Как KP.ru рассказал местный житель, в их посёлке, как правило, хорошо охраняют и, их редко беспокоят непрошеные гости. Соседи уважают покой друг друга и тоже особо не беспокоят. Цены на дома здесь легко достигают 280 миллионов рублей и это ещё не предельная стоимость. По соседству проживают многие влиятельные политики и звёзды отечественной эстрады. Среди них не нуждающиеся в представлении Михаил Прохоров, Сергей Степашин, Оксана Робски, певица Жасмин и многие другие.