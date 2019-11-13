В Москве стало меньше детей-сирот

К Всемирному дню сирот (отмечается 11 ноября. - Прим.) в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы рассказали, сколько в столице детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и какую помощь им оказывает город

«Пять лет назад началось переустройство детских домов и интернатов Москвы в центры содействия семейному воспитанию (ЦССВ), - сообщили в ведомстве. - Число детей, живущих в учреждениях, с 2010 года снизилось в три раза. Если в 2010 году в центрах жили 4371 детей (25%), а в семьях - 12665 детей (75%), то сейчас ситуация уже другая: 93% воспитываются в семьях и только 7% в организациях для сирот».

Всего в Москве на 31 октября 2019 года проживает 20477 детей, оставшихся без попечения родителей, из которых 19034 ребенка живут в семьях и 1443 - в ЦССВ.

Как отметили в столичном Департаменте труда и социальной защиты населения, в учреждениях остались те, кого труднее всего устроить в семью. Это дети с инвалидностью, с ментальными нарушениями, которые требуют особого ухода, а также подростки или ребята из больших семей с братьями-сестрами (по закону их нельзя разлучать).

«Сейчас сотрудники органов опеки индивидуально работают с каждым воспитанником ЦССВ и стараются найти ему подходящих приемных родителей или опекунов, которые возьмут на себя ответственность и будут готовы преодолеть все трудности, - добавили в ведомстве. - Разумеется, государство тоже поможет родителям - поддержит материально, ресурсами и всем необходимым».

В центрах содействия семейному воспитанию дети по 6 - 8 человек живут в отдельных «квартирах» с ответственными за них взрослыми. Такими стали большинство из 23 центров. Их перестроили по семейному типу - там, где планировки зданий позволяли создать подобные пространства.

Для детей с инвалидностью в Москве работают и крупные учреждения, в том числе ЦССВ «Кунцевский», «Южное Бутово», и несколько поменьше, например, ЦССВ «Петровский парк» или «Соколенок», в котором живут дети с ВИЧ.

Сегодня центры содействия семейного воспитания в Москве ничем не напоминают детские дома. Все живущие в центрах дети школьного возраста учатся в общеобразовательных городских школах или в городских коррекционных классах. Некоторых по состоянию здоровья переводят на надомное обучение, и к ним в ЦССВ ежедневно приходят педагоги. С детьми с тяжелыми ментальными нарушениями также постоянно занимаются специалисты по индивидуальным развивающим программам.