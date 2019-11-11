2019-11-14T18:01:03+03:00
Экономика

Нелишние деньги: Стоит ли брать кредит?

Большинство кредитов вам не нужны. Обозреватель отдела экономики «КП» Евгений Беляков рассказывает, как обращаться с деньгами, чтобы избегать мелких кредитов
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Нелишние деньги (1 выпуск): Как создать резервный фонд.Обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков рассказывает, как грамотно обращаться с деньгами, чтобы избежать ненужных трат и достичь финансового благополучия. В этом выпуске речь идет о заначке: зачем она нужна, и как ее сделать при любом доходе

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