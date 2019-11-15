"Общение банка с клиентом должно быть простым и удобным"

Банковский рынок активно уходит в онлайн, например, теперь больше не нужно даже приходить в офис, чтобы открыть счет. Какие новинки финансовых технологий ожидают клиентов? Об этом с «КП» поговорил в кулуарах форума FINOPOLIS 2019 с руководителем розничного и цифрового бизнеса банка ПСБ Сергеем Малышевым.

Переводы без комиссий - по номеру телефона

Одна из главных тенденций финансовой индустрии в России и в мире – развитие безналичных расчетов, клиенты банков получают все больше возможностей оплачивать товары и услуги цифровыми деньгами. Уже к концу 2019 года, по данным ЦБ доля безналичных операций в России достигнет 65%. Процесс выгоден всем: банки экономят на работе с наличными, а потребителям удобнее расплачиваться.

- Я не знаю, когда исчезнут наличные, но мы видим, что безналичное общество - это уже практически реальность во многих странах, - заявила во время форума FINOPOLIS 2019 председатель Банка России Эльвира Набиуллина. - Сейчас безналичные платежи предоставляют больше удобства, больше безопасности. А наличными люди пользуются из-за недоверия к финансовым институтам.

Одна из последних новаций Банка России - внедрение Системы быстрых платежей (СБП). К ней уже подключились 25 участников. Для клиентов это простой способ перевода денег – отправителю достаточно знать только номер мобильного телефона получателя, не нужно больше вводить громоздкие реквизиты. Деньги придут на счет в течение 15 секунд.

- Мы были одним из первых четырех банков, которые предоставили клиентам возможность отправлять и получать деньги по СБП, - говорит руководитель розничного и цифрового бизнеса банка ПСБ Сергей Малышев. - Нам понравилась идея, что клиенты могут быстро и бесплатно отправлять средства в сторонние банки. Таким образом, снимается необходимость иметь вторую карточку другого банка исключительно для переводов. СБП позволяет спокойно отправлять деньги в другой банк по номеру телефона, это очень удобно и выгодно.

Сервис оказался востребованным – с февраля 2019 года клиенты ПСБ совершили более 240 тыс. операций по СБП на общую сумму порядка 3 млрд рублей.

Осенью ПСБ одним из первых российских банков предложил своим клиентам новый сервис СБП – оплату товаров и услуг юрлиц по QR-коду. Это новый способ расчетов там, где раньше были доступны только наличные. С помощью сервиса можно перевести оплату за товар или услугу, просто отсканировав смартфоном QR-код.

Идентификация по лицу и голосу - стать клиентом, не приходя в офис

Многие крупные банки взяли курс на цифровую трансформацию, фантастические фильмы становятся реальностью. Теперь клиентом банка можно стать, не приходя в офис – с помощью удаленной идентификации по биометрическим данным.

- Это серьезный проект, за которым будущее, ведь использование биометрии стирает границы, - говорит Сергей Малышев. – У нас большая страна и необходимо повышать доступность финансовых услуг, в том числе, на отдаленных территориях. Удаленная идентификация с использованием биометрических данных может быть решением – человек легко станет клиентом банка, не приходя в офис. Нужно просто зарегистрироваться в Единой биометрической системе, что можно сделать в отделении любого банка.

«Все услуги - в одном месте»

Все больше сервисов клиенты могут получить онлайн. Поэтому банки будут отказываться от дорогостоящих офисов. Вряд ли полностью, но число физических отделений точно снизится.

- Полностью в «цифру» мы пока не уходим, но нагрузка на офисы точно снизится, - считает Сергей Малышев. - Уже сейчас порядка 10 процентов обращений в наш банк обрабатывают роботы, скоро на них лягут все рутинные операции скоро лягут на них. Да и половина всех выдаваемых кредитов в нашем банке проходит через мобильное приложение, опять же без походов в банк.

Большинство банков сейчас работают над виртуальными помощниками, роботизацией, удаленной идентификацией. Кроме того, происходит интеграция с государством. Чтобы клиент мог получить все услуги, в том числе и государственные, в одном месте.