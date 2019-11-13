Участница детского «Голоса» Карина Игнатян: от выступления на Евровидении зависит многое, но я не волнуюсь

О «Евровидении», «Голосе», музыке и жизни Карина рассказала в прямом эфире утреннего шоу «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда».

М. Антонов:

- У нас в гостях Карина Игнатян. Она будет представлять Армению на детском «Евровидении». И это несмотря на то, что Карина родилась в Калуге.

М. Баченина:

- Карина, надо сразу добавить, что вы уже, можно сказать, большой профессионал. Потому что вы принимали участие в шоу «Голос. Дети», теперь отправляетесь на «Евровидение» в Польшу, где будете исполнять песню на английском языке Colours of Your Dream. «Цвета твоей мечты» называется?

М. Антонов:

- А я перевел «Цветы твоих мечт». Карина, вы прошли национальный отбор в Армении или вас выбрали вообще без какого-либо отбора?

К. Игнатян:

- У нас проходил отборочный конкурс, и я стала его победителем.

М. Антонов:

- Карина, очень многие поклонники Евровидения на постсоветском пространстве часто ругают участников, когда они выбирают песни на английском языке. Как проходил выбор песни в вашем случае? Или, по условиям национального отбора, вы работаете с тем материалом, который выбрали продюсеры?

К. Игнатян:

- Песня не полностью на английском языке: изначально она была только на армянском, но я решила добавить и английский текст, чтобы охватить и международную аудиторию. Я хотела и хочу, чтобы, в разных странах понимали, о чем я пою.

М. Баченина:

- В каком возрасте ты начала петь?

К. Игнатян:

- Заниматься вокалом начала в шесть лет, занималась в студии.

М. Баченина:

- И прямо сразу, в 6 лет, знали, что будете певицей?

К. Игнатян:

- Я затрудняюсь, если честно, ответить на этот вопрос, так как я и сейчас не знаю, что будет. Но точно знаю, что сейчас я очень люблю петь, и музыка будет со мной всегда.

М. Антонов:

- Конечно, многие будут желать тебе победы. Мы в России вообще за всех детей болеем. Но мне не очень нравится, когда дети сражаются друг с другом. Ты участвовала в проекте «Голос. Дети», в команде Димы Билана. Ты видела, как дети покидали этот проект, и нередко эти решения казались несправедливыми. Скажи, ты закаленный человек? Не всегда же выигрывать, когда-то нужно проигрывать. Или все-таки рева-корова?

К. Игнатян:

- Нет, я не рева-корова. Я сразу поняла: раз не прошла – значит, так надо было, значит, такова судьба. И если не прошла тут, пройду в другом месте. Поэтому я осознанно не плачу, а двигаюсь вперед.

М. Баченина:

- У тебя есть любимая песня или любимые исполнители?

К. Игнатян:

- Я слушаю все, что мне нравится. А вот любимых исполнителей у меня много, выделить могу Селену Гомес, Бейонсе и Стиви Уандера.

М. Антонов:

- Фанк и соул, получается.

К. Игнатян:

- И поп.

М. Антонов:

- Карина, сейчас поют все кому не лень. Это я сейчас про нас с Машей, мы тоже поем. Певцов много. Певиц – еще больше. Тебе родные не говорили: Кариночка, все хорошо, пой, но давай ты сначала на врача выучишься? Потому что музыка это тяжело, не у всех получается. Или, наоборот, родные поддерживают?

К. Игнатян:

- Родные во всем меня поддерживают. Они понимают, что если я люблю это, то буду этим заниматься. А если в будущем мне разонравится, значит разонравится.

М. Баченина:

- Сложно совмещать учебу и выступления?

К. Игнатян:

- Достаточно трудно, если честно. Но я считаю, что даже при очень плотном графике можно успеть все. У меня пока успешно получается.

М. Антонов:

- Карина, а время свободное остается? Если да, то на какие маленькие радости ты его тратишь? С кем-нибудь початиться, в компьютерную игрушку поиграть?.. Может быть, с подружками встретиться, чай попить?

К. Игнатян:

- Я считаю, что от свободного времени отказаться в принципе нетрудно, так как свободное время дает человеку возможность заниматься любимыми делами. А мое любимое занятие это пение. Такое вот удачное совпадение.

М. Баченина:

- Давайте вернемся к «Евровидению». Что для тебя значит этот конкурс? Как ты готовишься, как справляешься с волнением?

К. Игнатян:

- Для меня «Евровидение» - очень важная ступень, от выступления многое зависит. Но главное, не падать духом и верить в себя. Если честно, я немного волнуюсь, ведь представляю мою страну – Армению. Но эта мысль придает мне сил и уверенности.

М. Антонов:

- Представим, что мне 12 лет, я подхожу к девочке Карине и говорю: «Карина, ты мне нравишься, давай дружить». Я представляю, сколько мальчиков так подходят. И что ты им отвечаешь?

К. Игнатян:

- Я не выбираю друзей. Но если по характеру мне человек нравится, я могу с ним дружить. А если человек мне неприятен – не буду.

М. Антонов:

- Ты чувствуешь себя популярной певицей среди сверстников?

К. Игнатян:

- Нет, я не считаю себя популярной певицей. Я ребенок, мне есть, к чему стремиться в профессиональном плане.

М. Баченина:

- Если победишь (чего мы тебе, конечно, пожелаем), в каких конкурсах хотела бы еще поучаствовать?

К. Игнатян:

- Конкурсов много. И какой-то из них меня заинтересует, я, конечно, поучаствую, но сейчас рано об этом говорить.

М. Баченина:

- С кем из мировых звезд хочешь спеть дуэтом?

К. Игнатян:

- С моими любимыми исполнителями, то есть Бейонсе, Селеной Гомес и Стиви Уандером.

М. Баченина:

- Какие профессии тебя привлекают, кроме музыкальных?

К. Игнатян:

- Сложно сказать. Как я уже говорила, я люблю петь и не знаю, что ждет меня в будущем.

М. Антонов:

- Расскажи, как готовишься?

К. Игнатян:

- У меня очень плотный график – каждый день занятия по вокалу и танцам. Я не устаю, стараюсь все успева, и пока все получается.