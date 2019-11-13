Гончаренко наказали как Семака

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза в среду вынес свой вердикт по поводу скандалу, который случился в 16-м туре чемпионата России по футболу.

Напомним, что тренер армейцев Виктор Гончаренко был возмущен тем, что судья матча «Сочи» - ЦСКА Станислав Васильев в конце первого тайма поставил сомнительный пенальти, и не смог сдержать эмоций. Гончаренко получил желтую карточку, но не остановился и в подтрибунном помещении «наехал» на арбитра, посоветовав ему «сделать лицо попроще». А потом микрофон, оказавшийся поблизости камеры, выхватил и нецензурные слова в адрес судейской бригады.

Гончаренко был на заседании КДК, где объяснил своё поведение эмоциями, которое вызвала работа судейского корпуса. После этого тренер извинился. В результате Гончаренко дисквалифицировали на два матча (один из них условно), оштрафовали на 100 тысяч рублей и назначили еще и испытательный срок до конца сезона.

Похожее наказание в августе получил и наставник «Зенита» Сергей Семак. Тогда его слова «Не надо с этими козлами разговаривать», - тоже попали в эфир.