2019-11-13T19:44:55+03:00
Экономика

На форуме «Сделано в России» обсудят поддержку российского экспорта

В мероприятии примут участие ведущие российские и зарубежные эксперты в сфере экспортно-ориентированного бизнеса
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14 ноября в Москве пройдет Международный экспортный форум «Сделано в России».14 ноября в Москве пройдет Международный экспортный форум «Сделано в России».
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14 ноября в Москве пройдет Международный экспортный форум «Сделано в России», организатором которого выступит АО «Российский экспортный центр». В Форуме примут участие ведущие российские и зарубежные эксперты в сфере экспортно-ориентированного бизнеса, руководители компаний-экспортеров, представители федеральных и региональных органов власти, профильных объединений и ассоциаций.

В центре деловой программы Форума - обсуждение реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт»: вопросы международной торговли, промышленного экспорта и экспорта товаров и услуг агропромышленного комплекса, логистики и применения опыта субъектов Российской Федерации на международном рынке. При поддержке ВЭБ.РФ состоится панельная сессия «Новые механизмы поддержки экспорта как инструмент реализации нацпроектов», на которой будут представлены собственные инструменты АО «Российский экспортный центр» - аналитические онлайн-сервисы, новые форматы проведения бизнес-миссий, а также кредитные, залоговые и страховые инструменты.

«В связи с появлением новых масштабных задач Российский экспортный центр актуализировал стратегию развития и перенастроил свои инструменты поддержки действующих экспортеров и организаций, только планирующих выходить на внешний рынок. Среди таких инструментов: предоставление аналитики по широкому спектру областей, поиск партнеров, акселерационные программы, финансовые поддержка, содействие в получении необходимой сертификации и патентования и многое другое, что мы сегодня можем предложить экспортерам,»- прокомментировал генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Александрович Слепнев.

Обсуждение сосредоточится не только на традиционных несырьевых отраслях экспорта - на круглом столе «Особенности поддержки экспортных проектов креативных индустрий» будут рассмотрены особенности поддержки экспорта услуг.

В рамках панельной сессии «Электронная торговля: как выйти на экспорт в эпоху «цифры» зарубежные и отечественные эксперты - основатель и руководитель B2B-Export.com Екатерина Дьяченко, начальник управления закупок ЮНИДО Майкл Детлефсен и директор по связям с общественностью и делам объединений «Ассоциация маркетплейсов Германии» (HändlerbundManagementAG) Флориан Зайкель - рассмотрят перспективы использования площадокэлектронной торговли, которые получают все большее распространение в современном мире.

Мастер-классы на площадке Школы экспорта РЭЦ позволят как опытным, так и начинающим бизнесменам получить практические знания о том, как правильно подготовиться к выходу на зарубежный рынок. Эксперты расскажут о всех деталях этого процесса, начиная с определения перспектив своей компании на международном рынке и создания продающего сайта и заканчивая заключением внешнеторгового контракта.

Гости Форума получат возможность не только принять участие в работе деловой программы Форума, но и посетить выставку лучших образцов экспортной продукции России, провести бизнес-переговоры с потенциальными партнерами и обменяться контактами в формате В2В-нетворкинга.

Форум пройдет в конгресс-центре Центра международной торговли (Москва, Краснопресненская наб., 12). Подробная информация о деловой программе форума и анкета для аккредитации участника форума размещены на сайте АО «Российский экспортный центр».

Участие в форуме является бесплатным.

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