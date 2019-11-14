2019-11-14T09:36:09+03:00
Общество

МегаФон ускоряет «Интернет вещей» в пять раз

«Интернет вещей» от Мегафона нужен отрасли промышленности, энергетики, ЖКХ, а также для работы «умных» городов и городского хозяйства.
Михаил КОСОВ
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Фото: предоставлено МегафонФото: предоставлено Мегафон
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Оператор запускает поддержку нового поколения устройств «Интернета вещей» в 59 регионах России. Для этого используется технология NB-IoT Cat-NB2, которая обеспечивает скорость передачи данных до 130 Кбит/с – это в 5 раз выше сегодняшнего поколения «Интернета вещей».

Преимущества технологии перед действующими сетями- в большом радиусе действия одной базовой станции, долгая автономная работа устройств и сильный сигнал, который датчики и приборы уверенно принимают и передают в зданиях с множеством стен и в подвальных помещениях.

- Технология отличается еще и высочайшей энергоэффективностью: вы подключаете к датчику расхода воды в квартире обычную батарейку, и устройство будет само передавать показания по мобильной сети в течение 6-8 лет, — отметил директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе.

Тестирование коммерческих устройств NB2 с функционалом Dual HARQ обеспечило скорость передачи данных на уровне 130 Кбит/с. Это позволит предприятиям промышленности, энергетики, ЖКХ использовать вместо нескольких датчиков одно передающее устройство.

МегаФон обслуживает больше 8 млн. различных IoT-устройств (43% процента рынка). С начала 2019 года количество SIM-карт оператора, задействованных в «умных» датчиках, выросло на 1 млн. единиц. В следующем году спрос подстегнет сфера ЖКХ – с

1 июля все новые многоквартирные и частные дома рекомендуется оснащать автоматизированными счетчиками электроэнергии.

О том, где используются IoT-устройства МегаФона, можно узнать здесь видеоролика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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