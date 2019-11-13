На Алтае туристы превратили уборку мусора в соревнование и научили уважать природу школьников и отдыхающих

- Мы не экологи, мы туристы. Да, убираться мало кому нравится - но мы же получаем удовольствие от чистой природы. Значит, должны эту чистую природу беречь, - так говорит Антон Сергеев, руководитель Ассоциации детского и молодежного туризма Алтайского края, директор МБУДО «Память» Пост №1 г.Барнаула»

Много лет он вместе с коллегами проводит соревнования, походы, сплавы по горным рекам. А еще - заботится о том, чтобы спортивные и туристские мероприятия не только не вредили природе, но и каждый раз помогали ей вдохнуть чуть более полной грудью. Чтобы леса, реки, горы, которыми гордится Алтайский край, оставались чистыми.

Проекту “Чистые реки Алтая” уже 10 лет. Фото: vk.com/adimtur_ecology

- Ассоциация детского и молодежного туризма Алтайского края проводит много туристско-спортивных мероприятий и соревнований, во время которых мы постоянно сталкиваемся с продуктами жизнедеятельности человека: неубранным мусором на стоянках, свалками, оставленными местными жителями... Занимаясь со школьниками, мы просто не могли обойти тему экологии. Ведь экологическое образование должно быть частью любого воспитания, в том числе спортивного, патриотического. Начали убирать мусор после соревнований за собой. А потом подумали: почему бы не придать экологическую направленность всем нашим мероприятиям. Кроме того, у нас на активный туризм почти не выделяется средств - а вот экологические акции получают поддержку. Так мы соединяем приятное с полезным, внедряем экологическую составляющую во все наши мероприятия, - рассказывает Антон Сергеев.

Во время спортивных и туристических мероприятий авторы проекта стараются не забывать и о природе Фото: vk.com/adimtur_ecology

Проекту “Чистые реки Алтая” уже 10 лет. Дважды он получал президентский грант: поддержка позволяет проводить в год до 25 экологических мероприятий. А заинтересовать участников - школьников, спортсменов, болельщиков - помогает игра. Авторы проекта превратили обычную и, честно говоря, скучную, уборку мусора - в увлекательное соревнование с призами.

Проект уже два раза получал президентский грант Фото: vk.com/adimtur_ecology

Так, в этом году одна из самых массовых акций прошла в апреле во время фестиваля на реке Барнаулка. За собранный мусор участники получали талончики и могли обменять их на памятные призы, либо использовать в качестве стартового взноса за участие в соревнованиях по технике водного туризма. Во время туристского фестиваля “Песчаная” в июне прошли соревнования по рафтингу, горному, водному и велотуризму, скалолазанию - и сбор мусора. Участники очистили берега одноименной реки и подготовили ее к международному фестивалю “Большой Алтай”. Во время экспедиции-сплава по рекам Кумир, Коргон и Чарыш туристы убирали места стоянок и вывозили на утилизацию мусор. В августе провели экологическую акцию во время Первенства России по рафтингу на реке Катунь, в сентябре - на слете “Золотой гид Алтая” и фестивале бардовской песни “Повалиха”. А в сентябре большие экологические мероприятия прошли в рамках туристского слета учащихся г.Барнаула. Школьники заранее подготовили плакаты на экологическую тематику, а потом приняли участие в соревнованиях по сбору мусора.

- Привлечь детей, да и взрослых, на сбор мусора нелегко. А соревнования - совсем другое дело, - уверен Антон Сергеев.

Участвовать в экоиграх нравится не только взрослым, но и детям Фото: vk.com/adimtur_ecology

По его словам, за 10 лет экоакций ситуация на берегах алтайских рек изменилась к лучшему.

- Лет пять назад от речки Барнаулки мы вывозили до тысячи мешков мусора за день. Сейчас набирается лишь 300, - продолжает Антон Сергеев. - Мусор есть прямо на береговой линии (приносит паводком) и у трассы (бросают нерадивые автомобилисты), а в прибрежной зоне уже чисто. Ведь там, где убрано, люди как правило мусорят гораздо меньше. Сейчас мы часто сталкиваемся с тем, что на природе отдыхающие отходы за собой в целом собирают - но не вывозят, бросают у дороги. Меньше мусора мы видим и во время сплавов по горным речкам. Я думаю, влияет деятельность экологических организаций - в том числе нашей. А другой фактор – развитие института частной собственности. Все больше стоянок становятся платными, а значит - там есть хозяин и меньше мусорят.