Считавшийся вымершим олень размером с кошку найден во Вьетнаме

Впервые за 29 лет при помощи фотоловушек ученые во Вьетнаме обнаружили представителей самого маленького копытного вида в мире – чепрачного оленька (Tragulus versicolor). Ранее считалось, что эти редчайшие животные уже исчезли с лица Земли.

Чепрачных оленьков впервые описали в 1910 году. Это парнокопытное животное величиной примерно с кошку и весом от 5 до 8 килограммов. Он отличается длинными резцами, выпирающими изо рта, и сероватой шерстью на спинке. Последнего оленька, известного учёным, убили охотники в 1990 году.

Чепрачный олень Фото: Southern Institute of Ecology

На данный момент зоологи пока что не могут точно оценить численность особей, обитающих в изученных регионах. Однако, вид можно считать заново обнаруженным.

Ученые полагают, что оленек оказался на грани вымирания из-за того, что человек практически полностью уничтожил его естественную среду обитания. Леса в предгорьях вырубают и выжигают для того, чтобы использовать освободившиеся земли в сельском хозяйстве.