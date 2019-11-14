2019-11-14T01:28:35+03:00
Звезды

Секрет пышного бюста: Ким Кардашьян показала, как подтягивает грудь скотчем

39-летняя модель выпустила специальный пластырь для соблазнительного декольте
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Ким Кардашьян раскрыла секрет своего идеального декольте.Ким Кардашьян раскрыла секрет своего идеального декольте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ким Кардашьян способна заработать на чем угодно: 39-летняя модель уже сколотила состояние на производстве духов, косметики и нижнего белья для коррекции фигуры. И вот теперь звезда Инстаграма решила сделать деньги на… скотче. Но не на банальной канцелярской клейкой ленте, а на специальном пластыре для подтягивания бюста. Ким запустила линейку ленты для поддержки груди SKIMS – в нескольких вариантах, разных оттенков. Бьюти-новинку Кардашьян представила в своем Инстаграме, лично показав, как ею нужно пользоваться.

Ким опуликовала в сториз несколько роликов, в которых она собственноручно приклеивает клейкую ленту к обнаженной груди модели. Фото: Инстаграм.

Ким опуликовала в сториз несколько роликов, в которых она собственноручно приклеивает клейкую ленту к обнаженной груди модели. Фото: Инстаграм.

Ким опуликовала в сториз несколько роликов, в которых она собственноручно приклеивает клейкую ленту к обнаженной груди модели. Свой продукт Кардашьян буквально «родила» в муках: еще в 2008 году она придумала, как приподнять грудь с помощью клейкой ленты. Тогда Ким использовала малярный скотч – это было эффективно, но очень неприятно. В тот момент, когда модель отдирала ленту от груди, она испытывала адскую боль в области сосков. Новая лента SKIMS, как утверждает Кардашьян, бережно относится к груди и не травмирует ее чувствительные зоны.

Бьюти-новинку Кардашьян представила в своем Инстаграме, лично показав, как ею нужно пользоваться. Фото: Инстаграм.

Бьюти-новинку Кардашьян представила в своем Инстаграме, лично показав, как ею нужно пользоваться. Фото: Инстаграм.

В Строиз Ким поделилась ретро-кадрами, снятыми в 2008 году. На фото она позирует с малярным скотчем на пышной груди. Модель показала, как стилисты тогда помогали ей приклеить ленту к телу, и опубликовала несколько снимков в одежде, под которой она носила скотч. И хотя ее грудь и без подтяжки выглядит достаточно соблазнительно, Ким не скрывает, что клейкая лента – главный секрет ее сексуального декольте. Звезда приклеивает скотч к телу каждый раз, когда она собирается выйти в свет. Практически ни один вечерний наряд красотки не обходится без этого скромного аксессуара.

Еще в 2008 году она придумала, как приподнять грудь с помощью клейкой ленты. Фото: Инстаграм.

Еще в 2008 году она придумала, как приподнять грудь с помощью клейкой ленты. Фото: Инстаграм.

Ким много времени и внимания уделяет своей внешности. Что не удивительно: ее красота – это хлеб с маслом и черной икрой. Тем не менее, в жизни самой фигуристой модели Америки есть поводы для огорчения. На днях Ким призналась в Инстаграме, что за год поправилась на целых восемь кило. Модель встала на весы и пришла в ужас: стрелка неумолимо поползла в сторону увеличения веса.

- Иногда мы срываемся, и сейчас у меня как раз такой период. Я вешу на 8 килограммов больше, чем год назад, - рассказала звезда подписчикам.

Модель показала, как стилисты тогда помогали ей приклеить ленту к телу. Фото: Инстаграм.

Модель показала, как стилисты тогда помогали ей приклеить ленту к телу. Фото: Инстаграм.

Ким решила, что нужно срочно что-то делать, и взялась за себя. Модель назначила себе еще одну, дополнительную тренировку в спортзале.

- Итак, перед ужином у меня будет тренировка, хотя я этого никогда не делала раньше, но решила, что пора когда-то начинать, - рассказала 39-летняя Кардашьян.

Ким не скрывает, что клейкая лента – главный секрет ее сексуального декольте. Фото: Инстаграм.

Ким не скрывает, что клейкая лента – главный секрет ее сексуального декольте. Фото: Инстаграм.

Модель твердо намерена похудеть к своему 40-летию, которое будет еще только через год. Так что у нее еще есть время, чтобы сбросить вес.

- Чтобы чувствовать себя хорошо, я хочу сбросить лишний вес, и это означает, что нужно тренироваться любой ценой, - поведала Ким фолловерам.

Ким опубликовала несколько снимков в одежде, под которой она носила скотч. Фото: Инстаграм.

Ким опубликовала несколько снимков в одежде, под которой она носила скотч. Фото: Инстаграм.

Впрочем, не все так просто. Модель давно подозревают в том, что ее формы – не результат диет и тренировок, как она уверяет, а мастерство пластического хирурга. По мнению многих профессионалов, в 2018 году, после рождения дочки Кардашьян «сделала» свое тело с помощью липомоделирования – пластической операции, когда излишки жира убираются с талии и бедер и закачиваются туда, где необходимо добавить округлостей – например, в ягодицы. Теперь же ее тело просто возвращается к исходному состоянию и снова накапливает жир.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ким Кардашьян: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты