Секрет пышного бюста: Ким Кардашьян показала, как подтягивает грудь скотчем

Ким Кардашьян способна заработать на чем угодно: 39-летняя модель уже сколотила состояние на производстве духов, косметики и нижнего белья для коррекции фигуры. И вот теперь звезда Инстаграма решила сделать деньги на… скотче. Но не на банальной канцелярской клейкой ленте, а на специальном пластыре для подтягивания бюста. Ким запустила линейку ленты для поддержки груди SKIMS – в нескольких вариантах, разных оттенков. Бьюти-новинку Кардашьян представила в своем Инстаграме, лично показав, как ею нужно пользоваться.

Ким опуликовала в сториз несколько роликов, в которых она собственноручно приклеивает клейкую ленту к обнаженной груди модели. Фото: Инстаграм.

Ким опуликовала в сториз несколько роликов, в которых она собственноручно приклеивает клейкую ленту к обнаженной груди модели. Свой продукт Кардашьян буквально «родила» в муках: еще в 2008 году она придумала, как приподнять грудь с помощью клейкой ленты. Тогда Ким использовала малярный скотч – это было эффективно, но очень неприятно. В тот момент, когда модель отдирала ленту от груди, она испытывала адскую боль в области сосков. Новая лента SKIMS, как утверждает Кардашьян, бережно относится к груди и не травмирует ее чувствительные зоны.

Бьюти-новинку Кардашьян представила в своем Инстаграме, лично показав, как ею нужно пользоваться. Фото: Инстаграм.

В Строиз Ким поделилась ретро-кадрами, снятыми в 2008 году. На фото она позирует с малярным скотчем на пышной груди. Модель показала, как стилисты тогда помогали ей приклеить ленту к телу, и опубликовала несколько снимков в одежде, под которой она носила скотч. И хотя ее грудь и без подтяжки выглядит достаточно соблазнительно, Ким не скрывает, что клейкая лента – главный секрет ее сексуального декольте. Звезда приклеивает скотч к телу каждый раз, когда она собирается выйти в свет. Практически ни один вечерний наряд красотки не обходится без этого скромного аксессуара.

Еще в 2008 году она придумала, как приподнять грудь с помощью клейкой ленты. Фото: Инстаграм.

Ким много времени и внимания уделяет своей внешности. Что не удивительно: ее красота – это хлеб с маслом и черной икрой. Тем не менее, в жизни самой фигуристой модели Америки есть поводы для огорчения. На днях Ким призналась в Инстаграме, что за год поправилась на целых восемь кило. Модель встала на весы и пришла в ужас: стрелка неумолимо поползла в сторону увеличения веса.

- Иногда мы срываемся, и сейчас у меня как раз такой период. Я вешу на 8 килограммов больше, чем год назад, - рассказала звезда подписчикам.

Модель показала, как стилисты тогда помогали ей приклеить ленту к телу. Фото: Инстаграм.

Ким решила, что нужно срочно что-то делать, и взялась за себя. Модель назначила себе еще одну, дополнительную тренировку в спортзале.

- Итак, перед ужином у меня будет тренировка, хотя я этого никогда не делала раньше, но решила, что пора когда-то начинать, - рассказала 39-летняя Кардашьян.

Ким не скрывает, что клейкая лента – главный секрет ее сексуального декольте. Фото: Инстаграм.

Модель твердо намерена похудеть к своему 40-летию, которое будет еще только через год. Так что у нее еще есть время, чтобы сбросить вес.

- Чтобы чувствовать себя хорошо, я хочу сбросить лишний вес, и это означает, что нужно тренироваться любой ценой, - поведала Ким фолловерам.

Ким опубликовала несколько снимков в одежде, под которой она носила скотч. Фото: Инстаграм.

Впрочем, не все так просто. Модель давно подозревают в том, что ее формы – не результат диет и тренировок, как она уверяет, а мастерство пластического хирурга. По мнению многих профессионалов, в 2018 году, после рождения дочки Кардашьян «сделала» свое тело с помощью липомоделирования – пластической операции, когда излишки жира убираются с талии и бедер и закачиваются туда, где необходимо добавить округлостей – например, в ягодицы. Теперь же ее тело просто возвращается к исходному состоянию и снова накапливает жир.