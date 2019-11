Открытие ученых: знаменитая Люси — прародительница всех людей - была дура-дурой

По мнению большинства антропологов, нашими предками были австралопитеки афарские (Australopithecus afarensis) - человекоподобные существа, к котором принадлежала знаменитая Люси. Прародительница всех людей, как её иной раз называют, Ева мохнатая.

Останки Люси, возраст которых определили в 3,2 миллиона лет, откопали в Эфиопии в 1974 году. Ученые считали прародительницу достаточно умной— по крайней мере, не глупее современных обезьян, обладающих мозгом примерно того же размера. Но похоже, что заблуждались.

Австралийские биологи из Университета Аделаиды (School of Biological Sciences, Faculty of Sciences, University of Adelaide), ведомые Роджером Сеймуром (Roger S. Seymour), присмотрелись к черепу Люси и черепам еще десяти ее соплеменников. И увидели, что каналы в них - те, сквозь которые проходили сосуды питавшие мозг кровью, подозрительно узки. Гораздо уже, чем в черепах современных человекообразных обезьян — горилл, шимпанзе, орангутанов. Значит, и артерии, имевшиеся когда-то внутри, тоже были не широки.

Ученые уверяют: от того, насколько интенсивно кровь поступает в мозг, зависят интеллектуальные способности его обладателя. Зависят чуть ли не напрямую. Отсюда и выводы.

Измерения и расчеты продемонстрировали: в мозги современных обезьян попадает в два раза больше крови, чем вливалось в мозги австралопитеков. Стало быть, они — нынешние обезьяны — в два раза умнее существ, от которых мы произошли. Как минимум.

Умом Люси, может быть, и не вышла, но на двух ногах ходила. Не то, что эти "умники" - обезьяны.

О том, что Люси оказалась не большого ума, биологи рассказали в журнале Proceedings of the Royal Society B

«Открытие» австралийцев влечет за собой множество вопросов. В самом ли деле дура Люси нам родня? Или на Земле обитали более подходящие кандидаты в предки— поумнее? А если все-таки Люси? Чего уж там...Когда в таком случае и от чего потомки афарских австралопитеков — существ её вида — вдруг стали разумными? И почему умные обезьяны, превосходившие по когнитивным способностям предков людей, до сих пор не сравнялись с нами по разуму? Не выбились в люди? Или время еще не пришло? И Земля еще станет «планетой обезьян»?

Кто бы мог подумать: шимпанзе умнее австралопитека.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Антропологи воссоздали лицо еще одного кандидата в наши предки

Эфиопский антрополог Йоханнес Хайле-Селассие (Dr Yohannes Haile-Selassie), трудящийся в Кливлендском музее естественной истории, и его коллеги из Института эволюционной антропологии Макса Планка, Болонского университета и Университета Пенсильвании, воссоздали лицо одного из наших предполагаемых предков — так называемого австралопитека анамского (Australopithecus anamensis). Его почти целый череп нашли в Эфиопии в 2016 году. Три года изучали.

Антропологи установили, о чем и сообщили недавно в журнале Nature, что обладатель черепа жил 3,8 миллионов лет назад. Формально он был «старше» Люси, считающуюся предком Homo sapiens. Его вполне можно было бы причислить к ее предкам. Но сследователи нынешнего черепа выяснили, что афарские и анамские австралопитеки как минимум 100 тысяч лет существовали вместе. То есть, одни не сменили других на эволюционной лестнице. А это значит, что анамский австралопитек сам по себе может быть нашим непосредственным предком.

Так выглядел еще один наш предок - возможно, более умный, чем обезьяна.

Ученые, кстати, совсем не исключают, что останки настоящего предка современного человека еще не найдены. Ведь окаменелостей, пригодных к изучению, не так много.