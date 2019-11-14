2019-11-14T11:04:49+03:00
Спорт

На Итоговом турнире в Лондоне Медведев проиграл Надалю со счета 4:0

Но у российского теннисиста еще остаются шансы на выход в плей-офф
Сергей КИРИЛЛОВ
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Даниил Медведев.Даниил Медведев.Фото: REUTERS
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Увы, первый поход за титулом в Итоговом чемпионате по теннису у Даниила Медведева вышел комом. Свой первый матч в «Группе Агасси» он проиграл греку Циципасу в двух сетах. А во втором драматично уступил первой ракетке мира Рафаэлю Надалю.

Самое обидное, что Медведев во встрече с Надалем на тай-брейке выиграл первый сет, проиграл второй, но в третьем вел 4:0 по геймам. И тут случилось, казалось, невероятное. Техника у Медведева вдруг рассыпалась, пропала подача, и он стал проигрывать одно очко за другим.

Испанец со счета 1:5 умудрился вытянуть матч на тай-брейк, а там уже дожал российского теннисиста — 6:7; 6:3; 7:6.

Что же произошло? Комментатор матча Александр Метревели сразу сказал, что Данила при счете 4:0 уверовал в победу, расслабился и потерял концентрацию.

«Мне повезло, честно говоря, - сказал Надаль сразу после окончания встречи. - Даже хочется извиниться перед Даниилом, ведь он был достоин победы. Думаю, такое случается в одном случае из 1000. Когда счет стал 5:3, мне показалось, что я могу одержать победу».

Впереди у Медведева еще игра с Александром Зверевым из Германии, который в среду проиграл Циципасу. (3:6, 2:6).

Кстати, шансы на выход в полуфинал у Медведева еще есть, правда, не все зависит от него. Для выхода из группы ему в последнем матче необходимо обыграть прощлогоднего чемпиона Александра Зверева, причем в двух сетах. При этом Циципас, который уже вышел в плей-офф, должен победить Надаля.

Кстати, у Медведева будет шанс взять все же реванш у Надаля. На следующей неделе в Мадриде стартует Кубок Дэвиса, где сборная России играет в одной группе с Испанией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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