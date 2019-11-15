«Наследние Каюма Насыри»: В Татарстане открылся новый туристический маршрут по старинным деревням

Посетить татарские деревни, познакомиться с бытом и местными ремеслами, побывать в родных местах выдающегося писателя, ученого и просветителя Каюма Насыри стало возможно благодаря новому туристическому маршруту. Представители «Туристско-информационного центра Зеленодольского муниципального района» решили познакомить путешественников с татарским гостеприимством, самобытностью сел Малые Ширданы и Большие Ачасыры и с историей жизни литератора. Для этого волонтеры запустили проект «Путешествие в татарскую деревню. Наследние Каюма Насыри».

На средства президентского гранта авторы инициативы создали новый маршрут, состоящий из двух частей. Первая начинается на малой родине писателя в селе Малые Ширданы, и называется «В гости к Шурале» (Шурале – дух леса в татарской мифологии, о котором впервые упоминает Насыри — прим. ред.). Здесь сохранились уникальные объекты, которые существовали много лет назад: родник, на который регулярно ходил ученый, 300-летняя ива, колодец и мечеть, в строительстве которой Каюм Насыри лично принимал участие.

Вторая часть маршрута затрагивает деревню Большие Ачасыры. Именно сюда в двадцатом веке был перенесен дом писателя из родного села. Сейчас в нем располагается музей Каюма Насыри. Большие Ачасыры находятся всего в семи километрах от Малых Ширдан. Здешний маршрут приглашает туристов «В гости в татарскую усадьбу». Путешественникам предложат не только посетить дом-музей, но и познакомиться с традиционными ремеслами, которыми владел литератор. В частности, туристам предложат попробовать свои силы в ткачестве, прядении, вязании и вышивке.

Весь пеший маршрут оснащен информационными табличками и указателями по объектам, которые тем или иным образом связаны с именем ученого-просветителя. Авторы проекта рассчитывают, что имя известного писателя привлечет в села множество людей, и все они смогут узнать о самобытности и гостеприимстве здешних сел.

Кроме того организаторы преследуют еще одну цель — привлечь к проекту местных жителей. Так, например, школьников села Большие Ачасыры уже обучили старинным ремеслам. Это позволило не только разнообразить туристический маршрут, но и вовлечь молодежь, а также возродить почти забытые промыслы.

Участие в работе с туристами помогает сформировать у местных жителей гордость за свою Родину, а у путешественников повышает интерес к истории татарских деревень, считают авторы инициативы.

«Для жителей сел проекты, связанные с привлечением туристов, чрезвычайно важны. Они дают возможность не только личностного развития сельчан, но и толчок развития территорий. В селах мечтают о туристах, гордятся своей историей, своими людьми, необыкновенно красивой природой», - рассказывают представители «Туристско-информационного центра Зеленодольского муниципального района».

Число жителей в традиционных татарских деревнях с каждым годом становится все меньше. Сейчас в селе Большие Ачасыры проживают всего 645 жителей (273 хозяйства), а в Малых Ширданах и вовсе осталось около насчитывает более 800 лет. Ожидается, что проект «Наследние Каюма Насыри» окажет поддержку сельчанам и даст молодежи возможность развиваться, не покидая родные места.