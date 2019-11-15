2019-11-15T15:56:52+03:00
Общество

«Наследние Каюма Насыри»: В Татарстане открылся новый туристический маршрут по старинным деревням

Путешественники смогут познакомиться с историей ученого-этнографа и с татарским гостеприимством
Кристина Соболева
Поделиться:
Татарский ученый-этнограф, литератор и просветитель Каюм НасыриТатарский ученый-этнограф, литератор и просветитель Каюм НасыриФото: Википедия
Изменить размер текста:

Посетить татарские деревни, познакомиться с бытом и местными ремеслами, побывать в родных местах выдающегося писателя, ученого и просветителя Каюма Насыри стало возможно благодаря новому туристическому маршруту. Представители «Туристско-информационного центра Зеленодольского муниципального района» решили познакомить путешественников с татарским гостеприимством, самобытностью сел Малые Ширданы и Большие Ачасыры и с историей жизни литератора. Для этого волонтеры запустили проект «Путешествие в татарскую деревню. Наследние Каюма Насыри».

На средства президентского гранта авторы инициативы создали новый маршрут, состоящий из двух частей. Первая начинается на малой родине писателя в селе Малые Ширданы, и называется «В гости к Шурале» (Шурале – дух леса в татарской мифологии, о котором впервые упоминает Насыри — прим. ред.). Здесь сохранились уникальные объекты, которые существовали много лет назад: родник, на который регулярно ходил ученый, 300-летняя ива, колодец и мечеть, в строительстве которой Каюм Насыри лично принимал участие.

Вторая часть маршрута затрагивает деревню Большие Ачасыры. Именно сюда в двадцатом веке был перенесен дом писателя из родного села. Сейчас в нем располагается музей Каюма Насыри. Большие Ачасыры находятся всего в семи километрах от Малых Ширдан. Здешний маршрут приглашает туристов «В гости в татарскую усадьбу». Путешественникам предложат не только посетить дом-музей, но и познакомиться с традиционными ремеслами, которыми владел литератор. В частности, туристам предложат попробовать свои силы в ткачестве, прядении, вязании и вышивке.

Весь пеший маршрут оснащен информационными табличками и указателями по объектам, которые тем или иным образом связаны с именем ученого-просветителя. Авторы проекта рассчитывают, что имя известного писателя привлечет в села множество людей, и все они смогут узнать о самобытности и гостеприимстве здешних сел.

Кроме того организаторы преследуют еще одну цель — привлечь к проекту местных жителей. Так, например, школьников села Большие Ачасыры уже обучили старинным ремеслам. Это позволило не только разнообразить туристический маршрут, но и вовлечь молодежь, а также возродить почти забытые промыслы.

Участие в работе с туристами помогает сформировать у местных жителей гордость за свою Родину, а у путешественников повышает интерес к истории татарских деревень, считают авторы инициативы.

«Для жителей сел проекты, связанные с привлечением туристов, чрезвычайно важны. Они дают возможность не только личностного развития сельчан, но и толчок развития территорий. В селах мечтают о туристах, гордятся своей историей, своими людьми, необыкновенно красивой природой», - рассказывают представители «Туристско-информационного центра Зеленодольского муниципального района».

Число жителей в традиционных татарских деревнях с каждым годом становится все меньше. Сейчас в селе Большие Ачасыры проживают всего 645 жителей (273 хозяйства), а в Малых Ширданах и вовсе осталось около насчитывает более 800 лет. Ожидается, что проект «Наследние Каюма Насыри» окажет поддержку сельчанам и даст молодежи возможность развиваться, не покидая родные места.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бездомным дают кров, скитальцам - помогут вернуться на родину: Как в Ростове помогают людям, попавшим в беду
Нуждающихся поддержат, накормят, согреют, предоставят кров над головой, окажут помощь – и духовную, и психологическую. В Ростовской области открыли социальный приют «Донская обитель» для людей в трудной жизненной ситуации
Вернуть историю места - его жителям: Как средневековое городище помогает возродить приморское село
На месте раскопок археологи и краеведы создали комплекс археологических реконструкций и популярный детский лагерь «Палеодеревня», а теперь занимаются созданием сельского клуба
Подари улыбку ребенку: В 35 городах России собирают игрушки для детей в больницах
В "Коробку храбрости" любой желающий может положить игрушки, которые волонтеры передадут маленьким пациентам в детские клинические, ожоговые, туберкулезные больницы и онкологические центры
“Каждому у нас находится дело”: Как работают первые в Краснодарском крае инклюзивные мастерские
Молодые люди с синдромом Дауна, аутизмом и другими ментальными нарушениями занимаются творчеством, находят новых друзей, а главное - обретают любимое дело и чувствуют себя полезными
“Решил - буду современным почтальоном Печкиным!”: Путешественник на велосипеде развез по Европе письма российских детей
Антон Сазонов за пять месяцев пересек Старый Свет от Уральских гор до мыса Рока и раздал письма российских школьников их сверстникам в Европе
“Они стали нашей семьей”: Исполнительница романсов помогает одиноким старикам и инвалидам посещать концерты, экскурсии и находить друзей
Благодаря президентскому гранту в социальных учреждениях Новгородской области установили оборудование для виртуального общения
Новости 24
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты