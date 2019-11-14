Открыть свое дело стало проще: в Уфе теперь действует центр «Мой бизнес»

В начале сентября в башкирской столице открылся центр «Мой бизнес», действующий в формате единого клиентского офиса для предпринимателей. Здесь начинающие предприниматели в режиме «одного окна» могут получить все виды консультации: как зарегистрировать свое дело, какая система налогообложения будет предпочтительнее, и какие существуют механизмы кредитования.

«Задача нашего центра - поддержка предпринимателей, начиная с того самого момента, как они решили открыть бизнес. Например, приходит к нам начинающий предприниматель и говорит: у меня есть идея и я хочу стать предпринимателем».Фото: Рустем АХУНОВ

Корреспондент «Комсомолки» отправился в центр «Мой бизнес», расположенный в Конгресс-холле «Торатау», чтобы лично убедиться в его эффективности и оценить, как в республике реализуется программа поддержки предпринимательства. Экскурсию по центру «Мой бизнес» провел руководитель клиентского офиса Рустам Зубаиров.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА

- Задача нашего центра - поддержка предпринимателей, начиная с того самого момента, как они решили открыть бизнес. Мы буквально берем их за руку и ведем через все двери до конца. Рассказываем о мерах господдержки, в том числе о видах льготного финансирования, - объясняет Рустам Зубаиров.

Руководитель клиентского офиса центра «Мой бизнес» в Уфе Рустам Зубаиров.Фото: Рустем АХУНОВ

На сегодняшний день в Уфе работают два офиса «Мой бизнес» - в Конгресс-холле «Торатау» в южной и в бизнес-центре «Книжка» в северной части города.

- Поддержка бизнеса у нас есть как на возмездной, так и на безвозмездной основе. Например, мы даем консультации по предпринимательским часам. То есть разъясняем бизнесменам, как попасть на совещания в формате «Предпринимательский час», которые проводятся в районных администрациях. Плюс мы подробно рассказываем предпринимателям, какие меры господдержки существуют и что нужно сделать, чтобы их получить, - рассказывает руководитель клиентского офиса.

В чем же состоит собственно работа сотрудников центра «Мой бизнес»? Для наглядности Рустам Зубаиров привел пример.

- Например, приходит к нам начинающий предприниматель и говорит: у меня есть идея и я хочу стать предпринимателем. Консультанты центра «Мой бизнес» предоставят первичную консультацию по правовым вопросам, помогут подготовить пакет документов для регистрации как ИП, так и ООО, проконсультируют по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета. Все это совершенно бесплатно, - подчеркнул руководитель клиентского офиса.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

По словам Рустама Зубаирова, многие люди, которые обращаются к ним в центр, имеют представление о том, что такое бизнес-план.

- Чтобы убедиться, что бизнес-план рентабельный, начинающие предприниматели могут заказать у нас его экспертизу. По итогам данной экспертизы бизнесмен может представить свой проект потенциальному инвестору или выйти на «Предпринимательский час», а также получить региональные льготы по налогам, - подчеркнул руководитель клиентского офиса.

Центр «Мой бизнес» открылся в Уфе в начале сентября. Всего за два месяца их услугами воспользовались более 300 предпринимателей. До конца года такой же центр появится в Нефтекамске, а в перспективе и в каждом крупном городе республики.

Центр «Мой бизнес» открылся в Уфе в начале сентября. Всего за два месяца их услугами воспользовались более 300 предпринимателей.Фото: Рустем АХУНОВ

В рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства каждый обратившийся в центр «Мой бизнес» может узнать о льготной программе кредитования бизнеса по ставке 8,5%. На сегодняшний день в этой программе участвуют 91 банк, действующих на всей территории нашей страны.

- Мы рассказываем предпринимателям о том, что они могут получить микрозаем на пополнение оборотных средств от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на срок до трех лет, а также на инвестиционные цели до 1 миллиарда рублей на срок до 10 лет. Кредиты предоставляются по ставке до 8,5%, - рассказывает Рустам Зубаиров.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Еще один механизм поддержки предпринимательства - налоговые льготы и выгодные условия микрокредитования для резидентов ТОСЭР или предприятий, зарегистрированных в моногородах. Подробную информацию об этом также можно получить в центрах «Мой бизнес». Кроме того, консультанты подскажут, где получить поручительство гарантийного фонда и куда обращаться.

- Что это за программа и как именно она помогает предпринимателям? Для того чтобы получить кредит в банке, нужно предоставить залог. Соответственно, гарантийный фонд может содействовать в этом - стать поручителем при получении кредита. Фонд может предоставить до 70% от суммы обязательств заемщика по договорам финансирования (кредитного договора, договора лизинга, займа и договора о предоставлении банковской гарантии) и в сумме до 25 миллионов рублей.

Любой предприниматель, обратившийся в центр, может получить консультацию по выходу на международный рынок. Специалисты помогут ему сертифицировать продукцию легкой, пищевой и парфюмерной промышленности, после чего он сможет попытаться завоевать иностранного потребителя или найти зарубежного партнера.

- Всем, кто изъявил желание поставлять свою продукцию за рубеж, мы также подскажем, как это сделать, - говорит Рустам Зубаиров.

Развитию делового климата в Республике Башкортостан уделяют особое внимание. Ведь от эффективности и количества малых и средних предприятий во многом зависит качество жизни людей, системная работы всей экономики республики. Помимо открытия центров «Мой бизнес», в Уфе недавно прошел одноименный предпринимательский форум. Организатором мероприятия, которое прошло в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», выступило в том числе Минэкономразвития России. Желающих посетить форум было настолько много, что под мероприятие выбрали самую большую площадку в республике - «Уфа-Арену».

Форум «Мой бизнес» в Уфе объединил десятки спикеров и тысячи участников.

СКАЗАНО

Министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов. Фото: www.economy.bashkortostan.ru

Министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов:

- Сегодня в республике создается большая, уникальная и эффективная инфраструктура развития предпринимательства, в регионе открываются центры «Мой бизнес». Разработан Стандарт предпринимательского климата и защиты бизнеса, он уже начинает реализовываться в муниципальных образованиях республики. Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым поставлена амбициозная задача - увеличить количество занятых в малом и среднем бизнесе до 500 тысяч человек, и я уверен, что вместе с вами эта задача будет реализована.