2019-11-15T22:54:17+03:00
Отношения между мужчиной и женщиной

Он изменяет! Или мне почудилось?

Стоит ли воспринимать всерьез недоизмену
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ@framspкорреспондент
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Удивляюсь некоторым людям: они до старости сохраняют свежесть эмоциональных потребностей. В сорок любят и ревнуют, как в двадцать. Мне кажется, страсти-мордасти здорово пожирают время. И работать мешают, и отдыхать. А иногда и жизнь ломают, если слишком заиграешься. Вспомним недавнюю трагедию с преподавателем истории Олегом Соколовым, который на нервной почве застрелил свою возлюбленную. У наших читателей до такого не доходит, слава богу! Но бывают неприятные случаи.

«Рассудите: знакомая недавно прислала ссылку на анкету моего мужа на сайте знакомств. Фото он выставил старые - десятилетней давности. Хотя пару лет себе прибавил возраста и в графе «Проживание» указал, что один. Сообщил, что ищет виртуального общения. Вкусы указал свои - фильмы, книги, музыку, я бы и без фото догадалась, что его профиль. Казалось бы можно закрыть глаза, все пристойно, ну, развлекается мальчик.

Но только к ссылке знакомая приложила скрины его переписки с какой-то девушкой. Я её не знаю, это какая-то подруга знакомой. В общем, он её пытается вытащить на настоящее, не виртуальное свидание, а она над ним смеётся и троллит по полной. Не буду приводить цитаты, но было мерзко.

В бешенстве показала это мужу, он в полный отказ: мол, украли фотки из соцсетей, он к этому не имеет отношения. Главное, убедил меня! Мы действительно в тот день были все время вместе, комп он не занимал, а его смартфон ещё на прошлой неделе сломался, пользуется кнопочным.

Вроде я успокоилась, заблокировала знакомую. Но осадочек остался.

Во-первых, что если, муж действительно проделывает такое, да ещё подставляется? Во-вторых, знакомая обещала скрины переписки опубликовать на каком-то бабском сайте, чтобы все поржали. Очень трудно все это игнорировать. Не сплю вторую ночь. Мне казалось, мы любим друг друга и тайн у нас нет.

Поженились уже взрослыми людьми, у обоих это второй брак, мне казалось, детский сад не начнется. Мужики, наверно, до старости готовы дурить.

Марианна, 40 лет».

Недавно мне написал старый приятель с оригинальным предложением: «А давай встретимся, переспим по старой памяти». У меня с ним действительно был роман четверть века назад, но теперь он глубоко женат, а у меня любимый муж, о котором приятель знает. Я, само собой, мягко отказалась. Тогда он пустился в философствования об отношениях мужчин и женщин, которые заключил цитатой из Довлатова: «Любовь — это для молодежи. Для военнослужащих и спортсменов... А тут всё сложнее. Тут уже не любовь, а судьба». Под «судьбой» он подразумевал свою жену, естественно. И очевидно, что «судьба» ставится выше «любви» в этом рассуждении.

Хотя жене моего товарища наша переписка точно бы не понравилась. Фразочка-то сама по себе манипулятивная. Любовь предполагает взрослый подход: обязательства и усилия. А судьба как бы освобождает от ответственности. Хоть на ушах стой, она, как мама, все решит за тебя и вернет в лоно семьи. Вашему мужу судьба явилась в лице двух саркастичных теток, которые подняли его на смех, да еще и вам настучали. Вы можете надеть розовые очки и свято верить в поломанный смартфон. Жить, сознавая, что у тебя неверный муж - так себе перспектива. А если вспомнить, что муж неверный и неумный, то вообще хоть разводись. Хотя чего это я? Миллионы людей так живут - избегая слова «любовь», полагаясь на «судьбу».

Дорогие читатели, допускаю, что вы не согласны с моими наблюдениями. Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма. Мой адрес: dariaz@kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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