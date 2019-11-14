2019-11-14T12:34:06+03:00
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«Ухватить жизнь за…»: Названы победители конкурса самых смешных фото дикой природы

Золото конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019 взял автор снимка с игривым львенком
Юлия САЛЬНИКОВА
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Не смешно только льву, а остальным - очень даже. Фото: Sarah Skinner/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019Не смешно только льву, а остальным - очень даже. Фото: Sarah Skinner/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019
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Не смешно только льву, а остальным - очень даже. Снимок Сары Скиннер стал победителем конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019. Фотограф работала в Ботсване, наделала кучу приличных фото для разных конкурсов, где львы – цари зверей. Но в копилке фотографа оказалось много забавных снимков, в том числе и этот.

Фото: Geert Weggen/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Фото: Geert Weggen/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Сара отправила заявку и ее работа «Хватай жизни за…» стала лучшей из 4000 работ, которых оценивали жюри. В конкурсе самых смешных фотографий дикой природы принимали участие фотографы из 68 стран.

Фото: Harry Walker/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Фото: Harry Walker/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Теперь в Сети придумывают свои названия к снимкам победителей. И, судя по отзывам, в рунете готовы поставить на первое место даже не львенка, а носорога и невозмутимого лебедя. На форумах уже начали делать «фотожабы», пририсовывая известных киногероев этот кадр.

Фото: Lloyd Durham/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Фото: Lloyd Durham/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Смешным обезьянам в сети уже даже не удивляются, эти животные попадают практически в каждую подборку «забавных обитателей дикой природы». Хотя финалисты конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019 и тут смогли удивить и показать животных с неожиданного ракурса.

Фото: Pablo Daniel Fernandez/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Фото: Pablo Daniel Fernandez/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Кстати, конкурс организовали профессиональные фотографы и природозащитники Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам.

Дикие животные могут заставить смеяться, а могут – и плакать. Сайт kp.ru писал об истории стаи слонов, которая погибла, спасая слоненка.

Фото: Thomas Mangelsen/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Фото: Thomas Mangelsen/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Фото: Thomas Mangelsen/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Фото: Thomas Mangelsen/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Фото: Tilakraj Nagaraj/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Фото: Tilakraj Nagaraj/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Фото: Txema Garcia Laseca/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Фото: Txema Garcia Laseca/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Фото: Vlado Pirsa/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Фото: Vlado Pirsa/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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