2019-11-14T13:48:05+03:00
Происшествия

В Росгвардии сообщили, что охранник в колледже в Благовещенске работал без разрешения

Мужчина не имел разряда на охранную деятельность
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Росгвардии сообщили, что охранник в колледже в Благовещенске работал без разрешения Фото: Дарья ПрокопьеваВ Росгвардии сообщили, что охранник в колледже в Благовещенске работал без разрешения Фото: Дарья Прокопьева
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Представитель Росгвардии Юрий Шишленин сообщил, что охранник в благовещенском колледже, где утром в четверг, 14 ноября, произошла стрельба, работал без разрешения.

Оказалось, что мужчина не был оформлен соответствующим образом. Он не имел даже разряда на охранную деятельность. Сейчас прокуратура проводит по этому поводу проверку по этому факту.

- Охранник на посту проходил по временному документу. Разрешения у охранника отсутствовало, никакого разряда по охранной деятельности он не имел, - подтвердил представитель Росгвардии.

В связи с этим фактом губернатор региона Василий Орлов призвал Росгвардию усилить внимание к структурам, которые занимаются охранной деятельностью, после инцидента в колледже Благовещенска, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава СК РФ направил криминалистов в Благовещенск для расследования дела о расстреле студентов. Александр Бастрыкин поручил проверить, как работала охрана в колледже, и дать оценку действиям руководства учебного заведения.

Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

ИСТОЧНИК KP.RU

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