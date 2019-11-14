2019-11-15T15:16:46+03:00
Спорт

Расписание трансляций Гран-При России по фигурному катанию 2019

Предпоследний этап сезона пройдет в Москве на протяжении трех дней
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments16
Александра Трусова выступит на Гран-При России.Александра Трусова выступит на Гран-При России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Москве с 15 по 17 ноября пройдет пятый этап Гран-При по фигурному катанию 2019 года. "Кубок Ростелекома" - регулярное соревнование, которое проходит в начале каждой зимы. В этом году главные звезды турнира - это битва двух наших российских звезд Александры Трусовой и Евгении Медведевой. Прямые телетрансляции Кубка Ростелекома будут проходить в каждый из трех дней состязаний. В основном, они пройдут на сайте Первого канала. Но часть соревнований все же покажут в прямом эфире.

Расписание трансляций

15 ноября

14.00 Первый канал (сайт) Мужчины, короткая программа

16.00 Первый канал (сайт) Танцы на льду, ритм-танец

18.30 Первый канал (ТВ), Первый канал (сайт) Женщины, короткая программа

20.30 Первый канал (сайт) Пары, короткая программа

16 ноября

13.30 Первый канал (сайт) Мужчины, произвольная программа

15.40 Первый канал (сайт) Танцы на льду, произвольный танец

17.30 Первый канал (сайт), с 18.00 – Первый канал (ТВ) Женщины, произвольная программа

19.45 Первый канал (сайт) Пары, произвольная программа

17 ноября

15.00 Первый канал (сайт), с 15.25 – Первый канал (ТВ) Показательные выступления

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Россия - Бельгия 16 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Футбол, матч Россия - Бельгия 16 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 16 ноября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матчотборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Валерий Газзаев: Буду рад, если Акинфеев вернется в сборную. Как он, играл только Яшин
Экс-тренер сборной России и футбольного клуба ЦСКА прокомментировал возможное возвращение голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева в национальную команду. А также рассказал о своих ожиданиях от матча сборных России и Бельгии
Новости 24
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты