Расписание трансляций Гран-При России по фигурному катанию 2019
В Москве с 15 по 17 ноября пройдет пятый этап Гран-При по фигурному катанию 2019 года. "Кубок Ростелекома" - регулярное соревнование, которое проходит в начале каждой зимы. В этом году главные звезды турнира - это битва двух наших российских звезд Александры Трусовой и Евгении Медведевой. Прямые телетрансляции Кубка Ростелекома будут проходить в каждый из трех дней состязаний. В основном, они пройдут на сайте Первого канала. Но часть соревнований все же покажут в прямом эфире.
Расписание трансляций
15 ноября
14.00 Первый канал (сайт) Мужчины, короткая программа
16.00 Первый канал (сайт) Танцы на льду, ритм-танец
18.30 Первый канал (ТВ), Первый канал (сайт) Женщины, короткая программа
20.30 Первый канал (сайт) Пары, короткая программа
16 ноября
13.30 Первый канал (сайт) Мужчины, произвольная программа
15.40 Первый канал (сайт) Танцы на льду, произвольный танец
17.30 Первый канал (сайт), с 18.00 – Первый канал (ТВ) Женщины, произвольная программа
19.45 Первый канал (сайт) Пары, произвольная программа
17 ноября
15.00 Первый канал (сайт), с 15.25 – Первый канал (ТВ) Показательные выступления
ИСТОЧНИК KP.RU