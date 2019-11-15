В Коми появился арт-объект «Баркас ношульской пристани» на берегу реки Луза

Жители старинного села Ношуль в Прилузском районе Республики Коми очень трепетно относятся к истории родной земли, гордятся ею. И, стоит отметить, небезосновательно: расположенная здесь на берегу реки Луза Ношульская пристань в конце XVI – начале XVII веков играла особую роль среди северных пристаней России. Сюда направлялось разного товара до 2,3 миллиона пудов, а отсюда увозили хлеб для снабжения стрелецких государевых войск и рабочих людей. Здесь же строили и сплавляли по течению барки.

В проекте «Баркас ношульской пристани» приняли участие всего 260 человек, а о прошлом Ношуля узнали более 1000 местных жителей – детей и взрослых. Фото: Группа ТОС «Пионер» ВКонтакте

В 2009 году ношульцы, одни из первых в регионе, решили обзавестись собственными гербом и флагом, в основе которых — плывущий по реке баркас. Идея принадлежала уроженцу села Александру Можегову.

Баркас – главный символ села Ношуль. Фото: Группа ТОС «Пионер» ВКонтакте

А ровно через десять лет на берегу реки Луза появился настоящий арт-объект – «Баркас ношульской пристани». Местные жители облагородили территорию на месте бывшего причала, и на постаменте из кирпича — он должен служить олицетворением волн – установили баркас с надписью на борту «Ношульская торговая пристань». Сверху закрепили флаг с датой: 1625 год.

Постройка арт-зоны по проекту «Баркас Ношульской пристани» почти готова. Фото: Группа ТОС «Пионер» ВКонтакте

Автором эскиза объекта тоже стала жительница Ношуля, общественный экскурсовод Галина Смолева. Рядом с баркасом расположился памятник «Варягъ», установленный в честь командора одноименного крейсера Андрея Трофимова, уроженцу Ношуля.

Идею сохранить историю в символике села поддержал местный орган общественной самодеятельности ТОС (территориальное общественное самоуправление) «Пионер» и на средства президентского гранта реализовал проект «Баркас Ношульской пристани».

Арт-объект на стадии завершения. На месте бывшего причала установили баркас с надписью на борту «Ношульская торговая пристань», а сверху закрепили флаг с датой: 1625 год. Фото: Группа ТОС «Пионер» ВКонтакте

Теперь в бывшем порту проходят тематические мероприятия, связанные с гербом, флагом и историей Ношуля, а арт-объект «Баркас Ношульской пристани» включили в экскурсионный маршрут по достопримечательностям поселения.

Ношуляне разного возраста познакомились с историей создания флага и герба, историей Ношульской пристани и эксплуатации основных речных судов.

Ношульская пристань упоминалась даже в учебниках географии России. Фото: Группа ТОС «Пионер» ВКонтакте

«Ношульская пристань упоминалась даже в учебниках географии России, а в таких изданиях незначительные пункты и события не указываются. Еще Лепехин отмечал, что «наипаче тем примечания достойно, что при нем (Ношуле) находится славная в сей стороне Ношульская пристань, с которой все избытки Вятской провинции отпускаются к Архангепогородскому порту – как то хлеб, кожи, сало говяжье, рогожи и вино с винокуренных Хлыновских заводов. До сей пристани зимним временем везут помянутые товары гужем; а весною даже до города Архангельского все отпускают в барках», - рассказывают авторы проекта.

Ношульский причал имел весомую для России роль. Фото: Группа ТОС «Пионер» ВКонтакте

В рамках реализации проекта библиотекари села собрали архивные фотографии пристани и исторические материалы, разместили их на специальном фото-стенде. Кроме того, они подготовили электронный фотоальбом со старинными снимками причала и изготовили бумажный — специально для людей с инвалидностью и пожилых граждан.

О времени постройки пристани в Ношуле мнения исследователей расходятся. Фото: Группа ТОС «Пионер» ВКонтакте

Фотоматериалы послужили основой передвижной фотовыставки «Ношульская пристань», экспозиция которой теперь ездит по всему Прилузскому району. Но все же основной частью проекта стало обустройство арт-зоны на месте, где в прошлых веках останавливались гружённые товарами баржи, и строительство самого арт-объекта в виде баркаса.

Основная часть проекта – обустройство арт-зоны «Баркас Ношульской пристани» . Фото: Группа ТОС «Пионер» ВКонтакте

На творческих встречах в сельской библиотеке команда проекта «Баркас ношульской пристани» рассказала детям, взрослым и пожилым жителям о достопримечательностях села, в том числе и о пристани в Ношуле.

С самыми юными ношулянами библиотекари провели мастер-класс «Ношульский кораблик», а для взрослых потом устроили выставку детских работ.

Библиотекари провели с самыми юными ношулянами мастер-класс «Ношульский кораблик» и подготовили выставку детских работ. Фото: Группа ТОС «Пионер» ВКонтакте

В общей сложности в проекте приняли участие 260 человек, а о прошлом Ношуля узнали более тысячи местных жителей.