От А до Г: в России создадут «водную азбуку»

У этого постановления длинное и мудреное название - «Правила отнесения водных объектов к категориям водных объектов для целей установления технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов». Но за сложными формулировками кроется важная экологическая и финансовая составляющая.

- На территории России миллионы водоемов. Часть из них используется промышленными предприятиями для слива сточных вод. Владельцы бизнеса несут ответственность за сохранение экологии водоема и потому в рамках федеральной целевой программы «Вода России» обращаются за субсидией из госбюджета для реновации или модернизации очистных сооружений, - поясняет Наталья Куликова, начальник отдела субсидий и внебюджетных средств Центра развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации.

Этот инструмент был разработан несколько лет назад, и отрасль уже получила больше 100 млрд инвестиций. Со стартом нацпроекта «Экология» в законодательство ввели требования использовать наилучшие технологии. Это, в свою очередь, потребовало ранжировать водные объекты. Теперь можно более тщательно и без финансовых потерь проектировать нужные для конкретной категории водоемов системы очистки с соответствующей технологией.

- Постановление о ранжировании водных объектов призвано внести ясность в этой ситуации. Присваивать категории будут сотрудники Росводресурсов. По сути, они создадут «водную азбуку» - от А до Г, где категория «А» - это самые чистые водоемы. Соответственно, «Г» - наиболее загрязненные, - комментирует Сергей Коскин, директор департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России.

По словам начальника Управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрия Савостицкого, временных рамок для реализации проекта нет. Это процесс постоянный.

- Мы вступаем в новую систему регулирования одновременно с подписанием постановления, - подчеркивает Дмитрий Савостицкий. - Безусловно, на стадии разработки учитывались многие нюансы, мы надеемся, что в начальной стадии и в рамках правоприменения мы отрегулируем возможные «острые углы» в случае необходимости. Надо отметить, что 300 первых заявителей - это действующие организации, уже сегодня формирующие до 60 процентов загрязнений водных объектов. По регламенту они должны подать заявку до 2022 года.