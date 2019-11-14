Послевкусие WorldSkills Kazan 2019: карьерный рост и желание стать наставником

Тысячи участников, приехавшие в столицу Татарстана со всей планеты, показывали свои умения в более чем пятидесяти компетенциях. Флористам нужно было собрать за определенное время яркие букеты. Резчикам по камню - создать из неотесанного валуна законченную скульптуру. Парикмахерам – сделать запоминающуюся прическу… А еще там встретились повара, инженеры, программисты, инженеры-робототехники и даже профессиональные разработчики логотипов.

Помнишь, как все начиналось

Первый подобный турнир прошел в 1947 году в Испании. Это был национальный конкурс по профессионально-технической подготовке, созданный для того чтобы мотивировать молодежь идти в рабочие профессии. Опыт показался интересным и другим европейским странам. К движению Worldskills подключилась Португалия, Франция… Количество стран, участвовавших в проекте, росло как акции “Газпрома” этой осенью.

Правда, Россия на этом пути немного задержалась. Лишь в 2012 году наша страна вступила в международное движение WorldSkills International. Но как часто бывало в нашей истории, долго запрягая, мы поехали очень быстро. Спустя семь лет международный чемпионат проходил уже в нашей стране, а сборная, составленная из молодых профессионалов, считалась одной из сильнейших. Доказать высокие амбиции удалось и на практике. Россия завоевала 14 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали, а также 25 медальонов за профессионализм. Наша страна заняла второе место и в медальном зачете, и по общему количеству набранных баллов.

- Нужно прямо сейчас «хантить» этих ребят, брать их на стажировку и потом на работу. Молодёжь, которая участвует в этом чемпионате, креативна, современна, обладает другим видением профессий и может привнести огромный вклад в абсолютно любую сферу, - говорила Нина Тарасова, шеф-кондитер с мировым именем, телеведущая и посол 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

Путеводные звезды

Три месяца спустя участники того чемпионата вспоминают подготовку к WorldSkills Kazan с ностальгией.

- Это было очень интересное время, - рассказывает Александр Емелин, взявший золото в компетенции «Ювелирное дело». – Интересное, хоть и сложное. Ведь чтобы попасть в сборную нужно было пройти сначала региональный отбор, затем всероссийский, а потом в самой сборной постоянно доказывать свой высокий уровень. Благодаря Worldskills я узнал очень много. А больше всего мне запомнились путешествия в Норвегию, Бразилию, Англию, Францию, Австралию и те знакомства, которые удалось завести. Конечно, если бы не конкурсы профессионального мастерства, ничего этого бы не было.

Жизнь участников WorldSkills Kazan 2019 поменялась довольно круто. Бывшие чемпионы не только мощно прокачали свои карьеры, но и сделали решительный шаг к тому, чтобы стать наставниками для будущих профессионалов.

- Сегодня, чтобы стать наставником, экспертом, уже не обязательно быть очень взрослым и иметь за плечами большой рабочий стаж. Молодые люди часто ориентируются и выбирают «путеводной звездой» и примером для подражания своих же успешных сверстников. Уже сейчас очевидно - наставничество, в прогрессивном формате – главный тренд молодёжи нового десятилетия, а в перспективе – один из важнейших инструментов образования и подготовки кадров всех сфер экономики страны, - считает Роберт Уразов, Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Мастерство сверхуровня

Лучшие молодые профессионалы страны уже не хотят иметь просто классную работу и высокую зарплату, они хотят большего – творить мастерство сверхуровня и воспитать тех, кто сможет его достичь.

При этом ко многим поступают и интересные предложения из-за рубежа. Но сейчас такие времена, что принимать их молодые люди не спешат. Состоятся, стать успешным в своей области и добиться мощных результатов можно и в России.

- Мне поступали предложения от работодателей из Китая, приглашала бразильская компания, связанная с оптикой. Им тоже нужны рабочие руки. Но я отказался, потому что хочу остаться в стране и тренировать чемпионов. Хочу стать сертифицированным экспертом, - рассказывает Ислам Нигматуллин, обладатель серебра в компетенции «Информационные кабельные сети».

С ним солидарен и Айдар Минеев, взявший золото в компетенции «Изготовление прототипов». У него, кстати, вообще интересная история. Его брат — чемпион Европы, в Абу-Даби он взял медальон за профессионализм. Именно он вдохновил Айдара и мотивировал к участию. Айдар в итоге даже переплюнул достижения брата.

- После чемпионата мира мне поступали предложения от разных компаний. Например, недавно часовой завод предлагал делать для них прототипы. Но я планирую остаться в Татарстане, связать свою жизнь с промышленностью и продолжать тренерскую деятельность - готовить лучших специалистов, - признается Айдар.

Путь наставника

Все без исключения опрошенные участники Worldskills Kazan говорят, что именно в подготовке новых кадров видят свое будущее.

- Мне уже есть чем похвастаться. В этом году я уже воспитал чемпиона России, - говорит Тимерлан Рахматуллин, взявший золото в компетенции «Разработка мобильных приложений».

- Хотелось бы еще много чему научится, освоить разные техники и применить свои знания, которые почерпнул во время тренировок и обучения, здесь, в России. В настоящее время планирую быть тренером национальной сборной и готовить конкурсанта к чемпионату мира в Шанхае в 2021 году. Также планирую сертифицироваться на эксперта WorldSkills Russia, чтобы развивать движение в регионах и иметь возможность в будущем выступать на чемпионатах в качестве эксперта, - делится планами Александр Емелин.

Передать опыт

Эксперты говорят, что в этом и есть главное достижение Worldskills как движения: люди, которые стали чемпионами могут транслировать свой опыт другим

- Самая большая ценность наших чемпионов, участников национальной сборной WorldSkills Russia заключается в том, что эти ребята являются обладателями и носителями уникальных знаний и навыков, аналогов которым просто не существует. Человек, который принимал участие и тем более показавший высокий результат на соревнованиях подобного рода становится не просто профессионалом, который может и умеет хорошо работать, зарабатывать деньги и быть полезным работодателю, - уверен Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), - Важно, что призеры чемпионата не выпадают из соревновательных практик, они остаются в них как эксперты. Чемпионаты - не только зрелищные соревнования. Это часть сложного, комплексного метода WorldSkills по созданию принципиально нового рынка труда в стране и его насыщению профессионалами новой формации.

Следующий чемпионат по Worldskills пройдет в 2021 году в Шанхае. Что-то подсказывает, что с такими наставниками представители нашей сборной завоюют еще больше медалей. Поэтому, несмотря на конкуренцию со стороны тех же китайцев, для которых чемпионат будет домашним, первое место в общем зачете - может стать реальностью.