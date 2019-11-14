2019-11-14T15:08:38+03:00
В мире

Эрдоган вернул Трампу письмо про «дурака»

И обсудил покупку российской системы С-400
Ася ХОВАНСКАЯ
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Президенты США и Турции перед началом переговоров в Вашингтоне.Президенты США и Турции перед началом переговоров в Вашингтоне.Фото: REUTERS
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Встреча Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтоне проходила в непростой обстановке. У Белого дома шли протесты - пикетчики требовали от турок уйти из северной Сирии. «Он прямо сейчас в Белом доме!», «Турция - это ИГИЛ (запрещено в РФ. - Ред.) - пестрели их плакаты. А в Конгрессе стартовали первые слушания по импичменту 45-го президента США.

- Мне говорят, что это было просто смешно. Я ни минуты не смотрел, потому что был с президентом, для меня это гораздо важнее, - рассказал потом Трамп.

Перед прессой оба лидера предстали весьма насупленными - противоречий и проблем накопилось немало. Чего стоит только одно скандальное письмо Трампа Эрдогану с угрозами и призывом «не быть дураком» и «не строить из себя крутого парня», обнародованное благодаря утечке в СМИ. «Весьма необычное письмо. Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров», - отозвался о нем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Британская телерадиокорпорация ВВС тогда передавала, что Эрдоган выбросил послание в корзину. А сейчас интригу развеял уже он сам.

Жест Дональда Трампа на брифинге по итогам переговоров. Фото: REUTERS

Жест Дональда Трампа на брифинге по итогам переговоров.Фото: REUTERS

- Это письмо я вернул уважаемому президенту, - сообщил журналистам президент Турции.

Главный камень преткновений - покупка Анкарой российской системы ПВО С-400 вместо американской F-35.

- Мы на регулярной основе обсуждаем это, обсуждали сегодня и будем обсуждать в будущем, - кратко описал проблему Трамп, добавив, что такая сделка с Россией провоцирует «некоторые очень серьезные сложности».

- Думаю, что мы только диалогом можем решить эти проблемы, с которыми столкнулись относительно системы С-400 и программы F-35. Если нам предложат желаемые условия, то мы можем их купить, - ответил в свою очередь Эрдоган, не уточнив детали.

Гость также затребовал выдать проживающего в Штатах проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого считает инициатором провалившегося в 2016 году турецкого путча.

- Мы передали многие документы в ходе этого визита. У нас была попытка переворота, и человек, который виновен в этом, проживает в США. Это неприемлемо. Мы хотим, чтобы как мы выдаем террористов по запросу США, так пусть и нам его выдадут, - обозначил он.

И раскритиковал решение Конгресса признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Примечательно, что крайне болезненный для турок вопрос был поднят конгрессменами на фоне ухудшившихся отношений Анкары и Вашингтона.

- Резолюции, принятые Палатой представителей, бросают тень на турецко-американские отношения и вызывают неприятие у нашего народа. По событиям, которые произошли 104 года назад, решение должны принимать не политики, а историки. Мы открыли архивы, более миллиона документов, все могут приехать и изучить их, - убеждал Эрдоган.

Реакция пришла незамедлительно. Присутствовавший на переговорах в Белом доме сенатор-республиканец Линдси Грэм заблокировал резолюцию в Сенате.

- Я встретился с президентом Эрдоганом и президентом Трампом и поговорил о проблемах, с которыми мы сталкиваемся в Сирии из-за военного вторжения Турции. Надеюсь, что Турция и Армения могут решить эту проблему вместе, - объяснил он свой поступок.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Юрий РОГУЛЕВ, директор Фонда изучения США им.Рузвельта в МГУ:

«Турция играет в свою собственную игру»

- Может ли Эрдоган действительно купить систему F-35, уже имея российскую С-400?

- Он проявляет в Вашингтоне чудеса дипломатии. Мы не знаем пока детали переговоров и что ему мог предложить Трамп. Может, из ряда купить купил, но на боевое дежурство не ставь. Это могут быть разного рода сделки.

Турция - это не наш союзник, давайте смотреть на вещи трезво. Прежде в мировых событиях она участвовала не на нашей стороне. Сегодня она может выступать вместе с Россией по каким-то вопросам, но играет в свою собственную игру. Эрдоган - сторонник политики османизма и как достойный представитель Востока может использовать и одного, и другого, и обоих вместе. Турция - южный фланг НАТО и очень важная для США страна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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