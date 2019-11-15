Губернатор Ленобласти потребовал от глав районов завести страницы в соцсетях

Каким бы насыщенным не был рабочий день у губернатора Ленобласти, Александр Дрозденко старается найти время, чтобы сделать пост о том, что важного удалось сделать сегодня в своем аккаунте в соцсетях.

За год, который прошел с тех пор, как глава региона завел свой профиль, количество жителей, которые обратились к нему за помощью, поблагодарили или задали актуальный вопрос в комментариях к постам непрерывно растет. Это самая быстрая и честная обратная связь.

Впрочем, зачастую, вопросы, с которыми обращаются к главе региона, можно решить на уровне местных властей, однако, достучаться до них гораздо сложнее. Именно поэтому глава Ленинградской области Александр Дрозденко потребовал от всех глав администраций первого и вторых уровней к 1 января 2020 года завести страницы в соцсетях.

«Более года назад я создал страницу в Инстаграм, с тех пор ежедневно получаю сотни сообщений от жителей региона. Я общаюсь с людьми 24 часа в сутки. Но проблема в том, что население не совсем понимает, что находится в прямых полномочиях губернатора. Иногда обращаются с просьбой установить урну возле подъезда, не понимая, или не желая понять, что можно обратиться в управляющую компанию, к депутату своего округа, к заместителю главы администрации своей деревни или поселка. Надо выбирать, губернатор будет отвечать за урну или будет делать так, что люди смогут получать качественные медицинские услуги, качественное образование, социальную поддержку» – объяснил свою позицию на своей страницы в соцсетях глава региона.

По мнению Александра Дрозденко, все главы муниципальных образований должны будут иметь открытые страницы в соцсетях или поделиться своим номером мобильного телефона для общения в мессенджерах с жителями своих районов. По сути, страница в соцсетях должна стать своего рода электронной приемной, куда можно прийти со своим обращением и получить оперативный ответ от должностного лица.

Также Дрозденко заявил, что в ближайшее время будет переформатирован портал «Народная экспертиза». Вся поступающая информация будет отображаться на интерактивной карте и дальше поступать в профильные органы власти.Здесь произойдет расширение по нескольким направлениям: появится возможность обратиться с жалобой в ЖКХ, в соцзащиту, образование. Все будет сделано для того, чтобы те, кому требуется помощь в решение какого- либо вопроса, могли сделать это быстро. И оперативно получить ответ.

Напомним, год назад на пресс-конференции, посвященной итогам года Ленинградской области, Александр Дрозденко впервые рассказал участникам о своем опыте ведения страницы в соцсетях. Тогда на его страницу было подписано 4,5 тысячи человек, сегодня его читают более 15 тысяч.

Причем изначально страницу глава региона завел аккаунт для того, чтобы публиковать «фото без галстука», немного рассказывать о своей частной жизни, но очень быстро его страница стала онлайн-платформой для обратной связи с населением. Причем пишут Дрозденко с вопросами не только жители Ленобласти, но и Санкт- Петербурга. Иногда им приходится объяснить, что проблема, с которой они пришли, находиться под юрисдикцией города.

Тогда же, на пресс-конференции губернатор поделился самой большой сложностью освоения и развития аккаунта. Так, из-за высокого рабочего темпа все посты приходится размещать быстро. Однако, губернатор все равно старается делать это регулярно, чтобы читатели оперативно получали информацию о работе властей.

Так, именно благодаря соцсети удалось установить, что в одном из населенных пунктов области незаконно возводится 21-этажная высотка и быстро принять меры.

Строительство - основная сфера жалоб подписчиков Дрозденко. Больше всего вопросов от дольщиков. И решение этого сложного вопроса - один из основных на повестке дня.

Несколько месяцев назад в аккаунте губернатора даже появилась рубрика под хештэгом «сделано», где он рассказывает о реализованных решениях, делится с подписчиками то, что удалось сделать быстро и рассказывает о том, как изменилась жизнь людей после того, как были выполнены те или иные задачи.