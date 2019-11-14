Для слепых и слабовидящих детей издали «Белую книгу»

В столице постоянно проходят экологические просветительские проекты. Один из них - «Белая книга». Пилотное издание подготовлено в технике Брайля для слепых и слабовидящих детей. Официально «Белую книгу» презентовали еще в сентябре этого года. Первый тираж составил тысячу экземпляров. Этой энциклопедией смогут пользоваться ребята из московских учреждений для слепых.

В Международный день слепых (отмечается 13 ноября) комплект из десяти «Белых книг» первыми получили ребята из столичной школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых. Для пятиклассников провели открытый урок по новому учебному пособию. Книга рассказывает младшим школьникам о природе Москвы. Учебное пособие выглядит как абсолютно белая книга, странички которой «читают» руками.

«Всего в столице находятся 122 особо охраняемые природные территории, где обитают разнообразные растения, животные и грибы, в том числе занесенные в Красную книгу Москвы», - рассказал детям на уроке по природоведению Антон Кульбачевский, руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Со школьниками пообщался Евгений Стружак, руководитель Департамента труда и социальной защиты Москвы. По его словам, детям интересно будет изучать эту книгу.

Руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты Евгений Стружак. Фото: dszn.ru

«Главная героиня «Белой книги» - маленькая девочка, которая путешествует по основным паркам Москвы, пытаясь помочь своему другу - бабочке, - объяснил глава Департамента. - Она рассказывает о природно-исторических парках «Сокольники», «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», о природном заказнике «Воробьевы горы», «Серебряном боре».

Напомним, сегодня в Москве 11,5 тысяч слабовидящих и слепых, из них детей - инвалидов по зрению 1382 человека.