Русский язык снова в тренде!

Тема нынешнего года «Пространство памяти и славы русского мира», напрямую связана с грядущим празднованием Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Приветственные письма в адрес участников Ассамблеи прислали президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев. Они отметили важность продвижения ценностей русского языка и культуры, расширения общего русскоязычного информационного пространства и повышения авторитета России в мире. А также пожелали участникам форума фонда «Русский мир» успехов.

Старинный Ярославль стал местом проведения Ассамблеи не случайно. 2019 год — объявлен годом театра. А Ярославль — родина русского профессионального театра. Именно здесь в 1750-м году русский актёр и театральный деятель Федор Волков основал первый общедоступный российский театр.

По традиции на форум съехались все те, для кого ценна русская культура - наши соотечественники из-за рубежа, представители российской власти, культуры и искусства, ученые и общественные деятели, а также преподаватели русского языка и литературы из разных стран.

Ассамблея Русского Мира — это всегда множество интересных событий. Программа этого года не стала исключением. Прошли семинары, встречи и круглые столы, где в том числе обсуждались вопросы русскоязычной журналистики и преподавания русского языка за рубежом. Участники поделились своим богатым опытом: где-то придуманы новые методики, где-то отказались от бумажных учебников и полностью перешли на электронные пособия.

В рамках ассамблеи были объявлены лауреаты конкурса тележурналистики "Корреспондент Русского Мира" и конкурса цифровой журналистики #RuMirDigital. Вместе с Фондом «Русский Мир» призы вручала и «Комсомольская правда». Их получили молодые блогеры, победители в номинации конкурса #RuMirDigital – «Популярный авторский блог».

В мире немало наших соотечественников, пишущих о русском языке, традициях, истории, литературе. Платформами для своих публикаций они выбрали социальные сети: Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм, Фейсбук. Не так давно появился новый ресурс Яндекс.Дзен и именно там участник, взявший третью премию, нашёл своего читателя. Екатерина Овчинникова родом из Омска. На Яндекс.Дзен она ведет канал «Бахтин простит». У Екатерины свыше 12 тысяч подписчиков. Пишет она про культуру, литературу, музыку и кино. Жюри особо отметило её авторское видение, необычный стиль и превосходный русский язык.

Лауреат конкурса #RuMirDigital Екатерина ОвчинниковаФото: Татьяна МИТЮСОВА

Внимание жюри также привлекли яркие и броские заголовки, интересные интервью с неординарными людьми в авторском блоге москвича Ивана Сурвилло. Он занял второе место в номинации.

Блогер из Москвы Иван СурвиллоФото: Татьяна МИТЮСОВА

Кроме того, прошла творческая встреча с российскими и зарубежными театральными деятелями, а вечером гости побывали на гала-концерте звёзд международного конкурса русского романса «Романсиада».

После официального открытия мероприятия состоялась панельная дискуссия «Пространство памяти и славы Русского мира», работали круглые столы: «Учим русский язык – понимаем Россию», «Русский театр за рубежом – действенный проводник русской культуры», «Информационное пространство Русского мира: вызовы цифровой эпохи», «Русская цивилизация – содружество культур и религий», «Историческая правда и память о Великой Победе», «Русский – первый в космосе».

Желающие могли посетить экспозиции, посвящённые русскому театру, Великой Отечественной войне, выставку учебной литературы по русскому языку. А также побывать на литературоведческом моноспектакле болгарского профессора Орлина Стефанова.

Была организована и встреча журналистов с руководством Фонда "Русский Мир". Модераторы круглых столов рассказали о вопросах и предложениях, которые обсуждались в ходе дискуссий. Те, кто не успел выступить накануне, могли высказать предложения и пожелания, рассказать о своих проектах.

В этом году в Ассамблеи участвовали гости из 82 стран

Как заметил исполнительный директор Фонда «Русский мир» Владимир Вячеславович Кочин, в 2020 году, который объявлен Президентом РФ Годом памяти и славы, будет происходить много важных событий. Главное – это, конечно, 75-летие Победы, которое готовится широко отмечать весь Русский мир.

«Нас объединяют две вещи, - сказал Владимир Вячеславович, - русский язык и русская история, какой бы трагической она ни была». Он отметил, что важно сохранить свой взгляд на собственную историю, не поддаваясь давлению извне. «Наша история для нас свята, и мы будем её защищать от любой фальсификации», - заявил Кочин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В этом году Ассамблея установила своеобразный рекорд, в ней участвовали гости из 82 стран мира. Сейчас в 65-ти странах мира работают 116 русских центров.