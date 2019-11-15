Настоящие мастера создают будущее

Каждый день в «Екатеринбург-Экспо» приходили 4 тысячи школьников и студентов, горожан - поодиночке, компаниями и целыми семьями. Многочисленные волонтеры встречали их на входе, собирали в группы и проводили экскурсии по павильонам.

- Детям здесь интересны разные активности, а старшеклассники и взрослые больше интересуются соревновательными компетенциями: некоторые даже спрашивают, как принять участие в чемпионате, - рассказала волонтер-экскурсовод Екатерина Кунявина.

Организаторы и партнеры чемпионата подумали не только о соревновательной, но и развлекательной программе. На площадках «Экспо» проходили мастер-классы по разным специальностям, действовали зоны виртуальной реальности, аддитивных технологий, управления дронами и роботами. Некоторые активности были довольно приятными. Например, на стенде СИБУРа в рамках мастер-класса «Физика невозможного» ведущие демонстрировали, как с помощью жидкого азота делать мороженое и коктейли - ими они и угощали гостей.

ПРОКАЧАЙ ЖЕЛЕЗО!

Основным развлекательным событием стала традиционная Битва роботов, на которую вышли 8 команд из России и Казахстана. Их массивные стальные монстры (вес большинства из них превышал 100 кг) мочалили, подбрасывали и давили друг друга с таким неистовым упорством, что из деревянного настила летели щепки, прозрачные стены защитного периметра содрогались, а над ареной зависало марево от коротнувшей электропроводки. После боя некоторых роботов выносили с арены словно поверженных гладиаторов, а следом несли отлетевшие детали и броню.

Автор фото: Михаил ГОНЧАРОВ

В финал пробились основательно потрепанные полуфинальными боями робот Арчи московской команды Solarbot и Каратель «Юных техников» из Омска. У них разные системы вооружения: Арчи оснащен флиппером-пневмолифтом, подбрасывающим соперника на несколько метров, а Каратель - киркой. Под рев трибун роботы с переменным успехом наносили друг другу разрушения и бились до последней секунды. Дополнительное время не выявило победителя, и только после подсчета очков судьи отдали победу команде Solarbot .

ЛУЧШЕ, БЫСТРЕЕ, ТОЧНЕЕ

Но все же главное действие развернулось на соревновательных площадках. В этом году на WorldSkills Hi-Tech соревновались 738 конкурсантов в 48 компетенциях. Выполнение заданий оценивали 670 российских и международных экспертов.

Параллельно со взрослыми на площадках «Екатеринбург-Экспо» соревновались подростки в возрасте от 12 до 16 лет - участники WorldSkills Juniors. Впервые в истории в программу Hi-Tech был включен чемпионат «Навыки мудрых», в котором приняли участие сотрудники предприятий в возрастной категории «50+». А зависят ли предпочтения работодателей от возраста претендентов? Этот вопрос я задал эксперту в компетенции «Электроника», сотруднику Уральского радиотехнического колледжа Сергею Грищенко.

- В нашей сфере - электронике - много людей старшего поколения, которые, как правило, имеют узкую специализацию. Они, как никто, разбираются, например, в высокочастотных системах, импульсных блоках питания. Молодежь быстро осваивает новые технологии и более универсальна. А предпочтения работодателей зависят от ситуации. Если требуется специалист широкого профиля, то, скорее всего, возьмут молодого специалиста, а если нужен, например, опытный регулировщик радиоаппаратуры, то предпочтение отдадут тому, кто много лет в производстве, - поделился мнением Сергей Грищенко.

Впрочем, когда есть мотивация и стремление развиваться, возраст не имеет значения. И Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» это доказал, реализуя специальную программу обучения и повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста. Подать заявку на участие можно на сайте https://50plus.worldskills.ru/

Автор фото: Михаил ГОНЧАРОВ

- Многие работодатели, которые ищут сотрудников, устанавливают возрастные ограничения. А ведь профессионализм от возраста никак не зависит - во многих сферах деятельности люди, которые имеют достаточно большой опыт, бывают более конкурентоспособны, чем молодые и голодные до побед.

Программы, разработанные на основе мировых стандартов, помогут сотрудникам, обладающим ценным многолетним опытом и стажем, упрочить свои позиции на предприятии, получить конкурентные преимущества на рынке труда или даже «перезагрузить» личную карьеру, - сообщил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

На WorldSkills Hi-Tech 2019 была также насыщенная деловая программа. Состоялись конференции, круглые столы, на которых представители бизнеса, власти и движения WorldSkills обсудили внедрение современных образовательных технологий в систему подготовки профессиональных кадров, новые тренды в промышленности, перспективы развития новых компетенций.

- Деловая программа охватывает практически весь промышленный спектр: участие принимают государственные и частные компании страны. Это позволяет понять как сегодняшние потребности предприятий, так и потребности в долгосрочной перспективе, способствовать подготовке высококвалифицированных кадров нового поколения в соответствии с глобальными вызовами, - сообщила заместитель генерального директора по исследованиям и разработкам Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Екатерина Лошкарева.

В ходе круглого стола «Профессии будущего», в котором приняли участие студенты вузов и колледжей, специалисты в сфере труда и занятости, обсуждалось, как изменится рынок труда. Эксперты отметили: в будущем, чтобы получить хорошую работу, одного диплома будет недостаточно - нужен будет целый набор компетенций, которые в комплексе формируют высокий уровень конкурентности.

В рамках деловой программы состоялось заседание Промышленного совета, на котором обсуждались программы профессиональной ориентации для школьников, в частности, проект Союза «Билет в будущее».

В заседании участвовал интерактивный мобильный сервисный робот Кики, оснащенный «комбинированным интеллектом». Он поддержал мнение экспертов о том, что «Билет в будущее» поможет школьникам сделать правильный выбор профессионального и жизненного пути.

Автор фото: Михаил ГОНЧАРОВ

На заседании Экспертно-координационного совета «Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» обсуждались вопросы взаимодействия Союза с работодателями и колледжами, подводились предварительные итоги 10-месячной работы над проектом «50+». На заседании было отмечено, что с 2020 года бесплатное обучение современным компетенциям по стандартам WorldSkills могут получить не только предпенсионеры, но и все россияне, достигшие 50 лет.

Изначально цель чемпионатов профессионального мастерства была в том, чтобы поднять престиж рабочих профессий. Но сейчас российское движение WorldSkills не просто объединяет высококлассных специалистов из разных сфер деятельности, но и формирует в стране новую образовательную среду, способствует развитию компетенций будущего.

Все задания чемпионата были максимально приближены к реальной производственной практике. При подготовке заданий экспертное сообщество ориентируется на работодателей, учитывая их пожелания и применяемые на производстве технологии, и внедряет их в соревновательный процесс. При этом российское движение WorldSkills старается работать на опережение и обучать людей сейчас тому, что в разных сферах деятельности появится только завтра.