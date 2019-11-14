Продюсер Лободы будет сотрудничать с Тиной Канделаки

О том, что между Светланой Лободой и ее продюсером, а также близкой подругой Нателлой Крапивиной пробежала чёрная кошка, стало известно пару недель назад. Лобода и Крапивина отписались друг от друга в Инстаграме, а последняя вместо «продюсер Л» стала именоваться просто «продюсером». Что произошло между женщинами, которые называли друг друга членами семьи, неизвестно, но певица в своих интервью не раз жаловалась на крутой нрав Крапивиной.

Так или иначе, даже если отношения с Лободой закончены, без работы Нателла не останется. Сейчас она развивает бизнес-проект с Тиной Канделаки - об этом рассказала сама телеведущая на премии журнала «ОК!» «Больше, чем звёзды».

- Я только на сцене узнала, до этого не обращала внимания, что со мной в номинации мой новый партнёр по бизнесу Нателла Крапивина, - рассказала Канделаки, которая в этот вечер победила в номинации «Новые формы». - А что за бизнес у нас будет, узнаете уже в следующем году. Нас будет больше, денег будет больше. А пока пользуйтесь патчами моего косметического бренда. Я вам точно могу сказать - у меня лучшие патчи и маски в этом городе!

Отметим, что гостями премии стали известные артисты и звёзды шоу-бизнеса - Филипп Киркоров, Валерия, Александр Петров, Гоша Куценко, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук и многие другие.