Серябкина укусила Темникову и дала пощечину в ответ на удар по почкам

О непростых отношениях между Ольгой Серябкиной и Еленой Темниковой в последнее время ходит много слухов. Бывшие коллеги нелестно высказываются в адрес друг друга. Кто-то усматривает в этом банальную конкуренцию, кто-то пытается усмотреть личные отношения. Дабы пресечь все домыслы, Серябкина, выступающая под псевдонимом Molly, решилась откровенно рассказать о конфликте со своей коллегой по группе "Серебро".

"Ей всегда нужен был Макс Фадеев, чтобы за него зацепиться. Я не знаю, что у нее в голове. Не знаю этого человека уже более шести лет... У нас были отношения, у нас была дружба… Все разрушилось в тот момент, когда Лена увидела во мне соперницу", - призналась Ольга Серябкина в эфире Youtube-шоу "Алена, блин!".

По ее словам, во время зарубежных гастролей ей было проще, потому что она знала английский язык. Лена - нет. Именно тогда, по словам Серябкиной, она и начала постепенно заслонять Темникову. А ведь та всегда была главной звездой коллектива.

Конфликт между солистками достиг апогея, когда они подрались. Это уничтожило их отношения. "Я никогда до этого с женщинами не дралась. Мы после концерта ехали в лифте. Стоим, смотрим друг на друга, вдруг она подходит ко мне вплотную и начинает бить по почкам, печени", - вспоминает Ольга.

Она сначала не хотела отвечать на удары, чтобы это не переросло в полноценную драку. Но когда Лена плюнула в нее, то Серябкина укусила артистку, а потом отвесила ей звонкую пощечину. "Я сильнее. Если бы один раз врезала, это был бы тяжеляк", - объяснила свое решение Оля.

Серябкина сразу рассказала об инциденте Фадееву. Но даже после этого солистки продолжили работать в одной группе. Сейчас Оля не исключает, что когда-нибудь она и Лена помирятся. "Если она завтра позвонит и попросит помощи, я ей помогу и с открытым сердцем. Но защищать себя я буду. Хочу остаться доброй, но не хочу, чтобы на мне ездили", - резюмировала исполнительница.