Владимир Путин: Украине нужно не за морем счастья искать, а налаживать отношения с соседями

БРИКС, как союз пяти стран с быстрорастущей экономикой, создавался совсем при другом руководстве Бразилии. И накануне саммита в Бразилиа даже не было понятно — а как вообще нынешние президент и правительство видят свою роль в «пятерке», если открыто взяли курс на сближение с США?

Вот об этом я и спросил Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита.

- Да, пришел новый президент страны, - согласился Путин. - Но он работает всего год. Всегда нужно время, чтобы сориентироваться, поработать над приоритетами. Очевидно, что США не может не представлять интересов для Бразилии, это естественно. Наши отношения развиваются успешно, мы продолжаем оставаться для них интересным партнером, в первую очередь для поставок бразильского мяса. Со своей стороны предлагаем многие товары, например, удобрения очень высокого качества. Будем обсуждать много проектов, в том числе с планами Бразилии по развитию.

ТРАМПА ЖДУТ НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ

На отмененном из-за беспорядков саммите АТЭС в Чили должна была состояться встреча Путина и Трампа. Когда теперь могут поговорить президенты России и США, и приедет ли Дональд Трамп в Москву на День Победы?

- Пока у нас встреча не планируется, - ответил Путин. - Я думаю, что приезд по случаю окончания Второй мировой войны для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом, даже в рамках предвыборной кампании было бы правильным и верным шагом. Но это не нам решать. Но если президент США приедет, то, конечно, мы с ним встретимся в Москве. Полноформатность ведь не зависит от помпезности, которой обставляется та или иная встреча. Она зависит от откровенности и желания выйти на обсуждение ключевых вопросов в двусторонних отношениях. Мы к этому готовы, если США тоже будут готовы к этому, то тогда в этом случае хорошие переговоры возможны.

Путин отметил, что Россия решила в Сирии практически все задачи, которые она там ставила, но до мира в этой стране еще далеко.

- У нас еще много задач по идлибской зоне, потому что там еще большое сосредоточение боевиков, которые перебегают в другие страны, в том числе в Ливию, - заявил он. - У нас - у всех, кто занимается проблемой Сирии, - есть еще вопросы, связанные с Заевфратьем, где есть еще боевики и американское военное присутствие, которое мы не считаем легитимным. Есть зона Эт-Танфа, где тоже сидят американские военные, но и находится большое количество боевиков, которые по сути в заложниках держат мирное население, люди хотят уйти, но их не пускают. Люди хотят оттуда вырваться, там процветает все, что угодно. В целом в Сирии многие задачи решены, но далеко еще не все.

ВСТРЕЧИ С ЗЕЛЕНСКИМ НЕ БУДЕТ

Вопрос о возможной встрече с Зеленским был одним из самых горячих в последние дни.

- О встрече до "нормандского формата" речь не идет, поскольку мы договорились о том, чтобы встречаться в "нормандском формате", и если уж будем встречаться, то чего уж суетиться и бегать на неподготовленные встречи, - заявил президент. - Я думаю, в этом никто не заинтересован - ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом. Так-то мы с ним в контакте, разговариваем по телефону, но нам нужно подойти к каким-то решениям. Нурсултан Назарбаев, говоривший об этой встрече, хорошо знает Украину и все время мне транслирует свое отношение к Украине. Он всегда исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями, а со своими соседями договариваться.

Путин одобрил разведение сил в двух населенных пунктах в Донбассе, но политические действия Киева вызывают вопросы.

- Разведение — это хорошо, но там по всей линии надо разводить, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли, - заявил президент. - Кроме нормандского формата других механизмов урегулирования нет, но тут же появляются двусмысленности. Мы видим заявление, что Украина вообще может отказаться от Минских соглашений. Это как? А что мы тогда будем обсуждать в нормандском формате? И самое важное — мы слышим от первых лиц Украины, что может быть другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Весь смысл формулы Штайнмайера был именно в имплементации закона об особом статусе! А куда нужна эта формула, если не будет закона?

РИСК ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРАНЗИТА ОСТАЕТСЯ

- Мы готовы работать с Украиной и по транзиту, и по поставкам в саму Украину, - сказал Путин. - Причем по ценам ниже тех, за которые Украина получает российский же газ, но со стороны Европы. Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс, газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы - в другую. Чушь это, понимаете, "сапоги всмятку". Это нереально абсолютно! Мы знаем, как это технологически делается. Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы уж не обострять ситуацию. Мы готовы снизить цену даже до 25 %! На четверть! А что мы видим? Опять «Нафтогаз» предъявил иск в суде на 6 миллиардов, обостряет просто ситуацию. Зачем? Поэтому риск прекращения транзита существует.

ВЛАСТИ НУЖНА КРИТИКА

Путина спросили, как он оценивает работу закон об оскорблении государственных символов?

- Практика применения закона не носит какого-то запредельного характера, - сказал президент. - Я думаю, что каждое государство, не только к России относится, каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов. И наказание за соответствующее деяние в других странах гораздо более суровое, чем в России. Вот в этом главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти. Она должна быть, сохраниться, быть действенным инструментом сохранения самой власти.

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