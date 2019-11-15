Сильный снегопад, мороз до -40 и ураганный ветер: Гидрометцентр предупредил об опасной погоде

Гидрометцентр России предупреждает, что в конце недели во многих регионах России погода будет ненастной, неуютной или даже опасной.

Москва. Начнем все же с хороших новостей. Москвичи и жители соседних областей в центре России наслаждаются солнечной и аномально теплой для поздней осени погодой. Такой же будет и пятница, 15 ноября, и выходные дни, 16 – 17 ноября. В Москве днем +6...+8 градусов, по ночам около нуля – температура на 4 градуса выше климатической нормы, холода запаздывают как минимум на месяц.

Но так далеко не везде. Снег уже лежит в Вологодской области и на севере Ленинградской, Архангельской и Мурманской областях, Карелии, Коми. А больше всего на Европейской территории России снега в Ненецком автономном округе – 42 сантиметра, почти полуметровые сугробы! В Сибири, в Красноярском крае, уже и 48 см намело, а на севере Хабаровского края – 59 см.

Зимнее ненастье в пятницу и выходные ожидается во многих регионах, предупреждает Гидрометцентр России:

Ненецкий автономный округ, Республика Коми. Сильные снегопады, метель и гололед весь день 15 ноября.

Пермский край. Сильный гололед и налипание мокрого снега на проводах 15 ноября. Здесь опасность “оранжевого” уровня, то есть ситуация на грани стихийного бедствия, способного нанести ущерб.

Свердловская область. Очень мощные снегопады или сильный мокрый снег, снежные заносы на дорогах и гололедица. Сложнее всего погода будет 15 ноября на севере области и в горных районах, там ненастье “красного” уровня, наивысшего.

Ханты-Мансийский округ. Суровые морозы, ночью на севере и востоке округа до -39 градусов.

Красноярский край. В ночь на 16 ноября стужа до -37 градусов, на севере края, в Эвенкии и Туруханском районе, до -45. В горах на юге Красноярского края есть опасность схода снежных лавин.

Иркутская область. В ночь на субботу до -42, днем тридцатиградусный колотун. В воскресенье ночью до -40, днем те же -30.

Тыва и Хакасия. В горах есть риск снежных лавин 15 и 16 ноября.

Камчатский край. Штормовой ветер до 30 метров в секунду и сильный снег с дождем. Камчатка – еще один регион, где непогода достигнет “оранжевого” уровня опасности. Но только в пятницу, потом ненастье стихнет.

Сахалин. На острове ветродуй до 30 м/сек.

Хабаровский край. Очень сильный снег и мокрый снег, порывы ветра будут достигать 33 м/сек. – а это уже считается ураганом. “Оранжевый” уровень ненастья.

А В ЭТО ВРЕМЯ

-45 градусов – такой лютый мороз трещал 14 ноября в Эвенкии, это сейчас самая холодная точка на карте России.

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