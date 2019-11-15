«Голос-8»: Женщина-киберпанк закроет слепые прослушивания

Первый, самый захватывающий и позитивный этап вокального проекта «Голос» завершается. Впереди игра на вылет. А пока еще разок можно насладиться магией слепых прослушиваний: тревожный момент ожидания, хлопок по кнопке, радость, слезы, катарсис.

Наставники почти полностью сформировали команды. По одному артисту осталось добрать Сергею Шнурову и Константину Меладзе, а Полине Гагариной и Валерию Сюткину - по трое. Восьмой сезон уже подарил кучу эмоций и ярких выступлений: мы увидели и отжиг победителя шоу «Успех» Ива Набиева, и возвращение взрослой Рагды Ханиевой - финалистки первого сезона детского «Голоса», и обескураживающий вылет участника «Евровидения» Руслана Алехно, к которому никто не повернулся.

- Команды у всех были почти полностью собраны, - объяснила потом этот конфуз Полина Гагарина. - Это технологические тонкости, которые остаются за кадром. Монтаж. Конечно, мне было обидно. Голос у Руслана фантастический, но я его не узнала. Но у меня есть объективное оправдание: после прослушивания полусотни человек (за один день в студии «Голоса» записывают несколько десятков номеров, которые потом монтируют. - Авт.) голова становится чугунной. А еще есть момент удачи и случая. Значит, в тот день они были не на стороне Руслана. Мы не вершители судеб, так вышло. Рука не дернулась.

То ли еще будет! В предстоящем выпуске на сцену выйдет загадочная женщина-киберпанк. В железных очках, словно из вселенной книг Дмитрия Глуховского (это там, где апокалипсис, ядерная война и подземелье), Настя Маркова прилетела с Украины. Там она участвовала в местном «Голосе» в команде Валерии, выпустила несколько альбомов и клипов, выигрывала джазовые конкурсы и фестивали, а в России участвовала в «Новой волне» и «Рождественских встречах с Аллой Пугачевой». Очки - часть образа, альтер-эго певицы Shain Lee, в них она и попробует покорить наставников «Голоса». Правда, великолепная четверка все еще сидит спиной к сцене, так что ставку в любом случае придется делать на вокал.

«Голос». Пятница, 21.30, Первый.