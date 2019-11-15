Улитка на склоне дня

Типа взял себя в руки. А пришел домой - и так мне вдруг пирожка какого-нибудь захотелось. Успокоил себя тем, что если своими руками сделать, то от этого не толстеют.

Слоеное тесто в морозилке есть - уже хорошо. В холодильнике вареная курица. Нечего ей без дела лежать, разбираем ее на мелкие кусочки (без костей, конечно), еще и ножом их измельчаем. Нет, через мясорубку пропускать не нужно, кто ее потом мыть будет, эту сковородку?

Пирог с курицей и немножко с грибами 00:00 00:00

Крупную луковицу нарезаем, обжариваем, минут через 5 добавляем горсть шампиньонов (тут бы, конечно, лесные грибы лучше подошли, но сегодня готовим исключительно из того, что дома по сусекам наскребли). Смешиваем с куриным мясом, солим, перчим. Фарш готов.

Тесто тем временем разморозилось. Берем два стандартных куска, соединяем внахлест, начинаем раскатывать. Должна образоваться лента длиной примерно в полторы страницы «Комсомольской правды». Выкладываем фарш, сворачиваем в трубочку. Теперь эту трубочку скручиваем на манер улитки (края можно скрепить зубочисткой), смазываем взбитым яйцом, посыпаем кунжутом - лучше и белым, и черным, так красивее будет. Ставим в духовку (180 по Цельсию) минут на 25.

Вынимаешь - красота, лепота, блеск (это от яичного желтка), аромат. Еще пару часов назад вы сходили с ума от ароматов чужой выпечки, а сейчас свою в руках держите.

Вообще этот пирог тем хорош, что он с любой начинкой вкусен. Когда меня сербский шеф-повар учил его делать, там был шпинат с белым сыром. Недавно пробовал сладкий вариант - яблоки с изюмом. А сейчас вот так - курица с грибами. И на том спасибо.