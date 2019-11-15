2019-11-15T19:31:24+03:00
Общество

Составлен хит-парад ресторанов Москвы по версии Where To Eat Moscow

Лучшим стал ресторан братьев Березуцких
Леонид ЗАХАРОВ
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Почти весь вечер на манеже братья Березуцкие - золото в категориях «Лучший шеф-повар» и «Лучший ресторан» (Twins Garden).Почти весь вечер на манеже братья Березуцкие - золото в категориях «Лучший шеф-повар» и «Лучший ресторан» (Twins Garden).Фото: Леонид ЗАХАРОВ
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Наверняка вы и сами сталкивались с чем-то подобным:

- Слушай, а посоветуй, чего бы такого почитать?

- Какой сериал посмотреть?

- А в музыке сейчас хоть что-то интересное происходит?

Анатолий Казаков снимает на телефон награждение Владимира Мухина (3-е место). Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Анатолий Казаков снимает на телефон награждение Владимира Мухина (3-е место).Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Есть люди, к которым пристают с еще более дурацкими вопросами:

- Старик, а в какой ресторан сходить? Чтобы небанально, но при этом и не запредельно по деньгам? И желательно в центре?

Владимир Мухин (White Rabbit) снимает на телефон, как Анатолий Казаков (Selfie) получает награду за 9-е место в списке лучших ресторанов Москвы Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Владимир Мухин (White Rabbit) снимает на телефон, как Анатолий Казаков (Selfie) получает награду за 9-е место в списке лучших ресторанов МосквыФото: Леонид ЗАХАРОВ

Дашь рекомендацию, а потом слышишь в ответ:

- Ну ты и посоветовал...

Glen Ballis (2-е место за Lucky Izakaya Bar) спонтанно проявляет теплые чувства к Владимиру Мухину и Анатолию Казакову. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Glen Ballis (2-е место за Lucky Izakaya Bar) спонтанно проявляет теплые чувства к Владимиру Мухину и Анатолию Казакову.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Теперь все будет проще. Вы больше не обязаны давать рекомендаций и нести за них ответственность. Самых любознательных гурманов можно отсылать к списку лучших ресторанов по итогам премии Where To Eat Moscow. Первая десятка выглядит так:

1. Twins Garden.

2. Lucky Izakaya Bar.

3. White Rabbit

4. «Сахалин»

5. BuroTsum

6. «Белуга»

7. «Северяне»

8. «Пробка» на Цветном

9. Selfie

10. «Горыныч»

В целом - без неожиданностей. Главная интрига - как поделят пьедестал Владимир Мухин (его White Rabbit, напомним, занял в этом году 13-е место в списке лучших ресторанов мира) и братья Березуцкие (Twins Garden, 19-е место).

Чудеснейшая Катя Калина, ведущая церемонии. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Чудеснейшая Катя Калина, ведущая церемонии.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Тут все вышло наоборот: White Rabbit на третьем месте, Twins Garden - на первом. Иван и Сергей Березуцкие еще и победили в номинации «Лучший шеф».

Всех поздравляем, за всех рады, всем желаем новых свершений.

После бала. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

После бала.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

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У них на двоих одна ферма в Калужской области и четыре (пока) ресторана в Москве, один из которых - Twins Garden - в этом году занял 19-ю строчку в престижнейшем рейтинге The World’s 50 Best Restaurants (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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