Составлен хит-парад ресторанов Москвы по версии Where To Eat Moscow
Наверняка вы и сами сталкивались с чем-то подобным:
- Слушай, а посоветуй, чего бы такого почитать?
- Какой сериал посмотреть?
- А в музыке сейчас хоть что-то интересное происходит?
Анатолий Казаков снимает на телефон награждение Владимира Мухина (3-е место).Фото: Леонид ЗАХАРОВ
Есть люди, к которым пристают с еще более дурацкими вопросами:
- Старик, а в какой ресторан сходить? Чтобы небанально, но при этом и не запредельно по деньгам? И желательно в центре?
Владимир Мухин (White Rabbit) снимает на телефон, как Анатолий Казаков (Selfie) получает награду за 9-е место в списке лучших ресторанов МосквыФото: Леонид ЗАХАРОВ
Дашь рекомендацию, а потом слышишь в ответ:
- Ну ты и посоветовал...
Glen Ballis (2-е место за Lucky Izakaya Bar) спонтанно проявляет теплые чувства к Владимиру Мухину и Анатолию Казакову.Фото: Леонид ЗАХАРОВ
Теперь все будет проще. Вы больше не обязаны давать рекомендаций и нести за них ответственность. Самых любознательных гурманов можно отсылать к списку лучших ресторанов по итогам премии Where To Eat Moscow. Первая десятка выглядит так:
1. Twins Garden.
2. Lucky Izakaya Bar.
3. White Rabbit
4. «Сахалин»
5. BuroTsum
6. «Белуга»
7. «Северяне»
8. «Пробка» на Цветном
9. Selfie
10. «Горыныч»
В целом - без неожиданностей. Главная интрига - как поделят пьедестал Владимир Мухин (его White Rabbit, напомним, занял в этом году 13-е место в списке лучших ресторанов мира) и братья Березуцкие (Twins Garden, 19-е место).
Чудеснейшая Катя Калина, ведущая церемонии.Фото: Леонид ЗАХАРОВ
Тут все вышло наоборот: White Rabbit на третьем месте, Twins Garden - на первом. Иван и Сергей Березуцкие еще и победили в номинации «Лучший шеф».
Всех поздравляем, за всех рады, всем желаем новых свершений.
После бала.Фото: Леонид ЗАХАРОВ
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У них на двоих одна ферма в Калужской области и четыре (пока) ресторана в Москве, один из которых - Twins Garden - в этом году занял 19-ю строчку в престижнейшем рейтинге The World’s 50 Best Restaurants (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU