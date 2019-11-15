Ущерб для экологии от прорыва дамбы на Сейбе оценили в 2,7 миллиона рублей

После произошедшего 19 октября прорыва дамбы в долине реки Малая Сейба Красноярская природоохранная прокуратура совместно с Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора провели выездную проверку состояния окружающей среды. Надзорный орган выявил, что в результате разрушения насыпи технологического отстойника значительная часть загрязненных вод поступила в реку Сисим, из которой было отобрано более 20 проб природной воды. Следы загрязнения также зафиксированы в Красноярском водохранилище.

- По результатам лабораторных исследований природной воды реки Сисим установлено наличие в ней значительного количества взвешенных веществ, - сообщили в региональной прокуратуре. - Вред, причиненный водному объекту реке Сисим в стоимостном выражении, составил свыше 2 млн. руб.

В связи с причинением вреда водному объекту материалы проверки были направлены в краевой Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

15 ноября, ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакассия возбудил уголовное дело по статье 246 УК РФ – «нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло существенное изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью человека, массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия».

Напомним, ночью 19 октября на реке Сейбе прорвало гидросооружения золотодобывающего прииска. Селевой поток из ледяной воды, обломков деревьев и породы снес два общежития вахтовиков, которые стояли в русле реки. В результате погибли 17 человек. Судьба троих остается неизвестной, ещё 44 пострадали.

В тот же вечер задержали трех человек – генерального директора ООО «Сисим» (структурное подразделение холдинга «Сибзолото») Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и мастера Евгения Александрова. 21 октября всех троих по решению суда заключили под стражу. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст .216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вышел покурить и выжил»: старатель, рискуя жизнью, спас двоих товарищей при прорыве дамбы под Красноярском

В момент прорыва дамбы я находился на улице и потому сумел спастись. Полез спасать других. Первым попался здоровый мужик, килограммов 170, наверное. Пока я его тащил, сломал руку. Но в тот момент это не понял, вытащил еще одного. А третий умер у меня на руках (подробности).