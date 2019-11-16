"Сумасшедший дед": ставшая порноактрисой экс-студентка МГИМО обвинила Богдана Титомира в насилии

Бывшая студентка МГИМО, ставшая порноактрисой, обвинила секс-символа 90-х Богдана Титомира в избиении и попытке изнасилования. 25-летняя Ангелина Дорошенкова вынуждена скрываться, потому что опасается мести со стороны музыканта. В свою очередь, певец рассказал, что в тот злополучный вечер сам стал жертвой нападения.

Ангелина Дорошенкова познакомилась с культовым артистом 90-х Богданом Титомиром несколько лет назад. Девушке показалось, что бывший участник группы "Кар-Мэн" проявляет к ней неподдельный интерес. Однако на одной из вечеринок, по словам порноактрисы, мужчина начал домогаться ее. "После отказа в сексе он начал рвать на мне одежду, ударил ногой в живот, а затем избил", - рассказала девушка в программе "Прямой эфир".

На вопрос, почему она не обратилась в полицию, Ангелина ответила: "Мне уже поступали угрозы, мне страшно. Я не могу находиться в Москве. У Титомира серьезные связи".

Дорошенкова пояснила, что вынуждена скрываться в Сочи. "Я не знаю, на что он способен. Но я думаю, он может что-то мне сделать. Это не сумасшедший подросток какой-то, которого можно не бояться, а реально сумасшедший дед, которого стоит опасаться", - заявила Ангелина.

ally___breelsen Я никогда не чувствовала себя полностью в безопасности...

Девушка настроена решительно и не намерена молчать. "Я хочу, чтобы общественность как-то отреагировала на это. Я хочу, чтобы Богдан Титомир понес наказание", - сообщила она Андрею Малахову.

Богдан Титомир отрицал все обвинения и рассказал, что познакомился с Дорошенковой три года назад: "Она была худенькая, симпатичная, и я с ней влегкую замутил. Я в то время перечпокал не одну порнозвезду".

52-летний исполнитель утверждает, что мирно спал в одном из домов и проснулся от того, что кто-то его толкает. Когда же он увидел Ангелину, то не сразу ее узнал и поэтому отпихнул. Потом он все-таки потянул девушку за футболку. Однако, по его словам, девушка пнула его в пах и начала кричать, после чего Титомир ее вытолкал из комнаты.

bogdantitomir_official Богдан Титомир был секс-символом 90-х

В конце программы артисту предложили пройти проверку на детекторе лжи. Результаты показали, что между певцом и порноактрисой произошла ссора. Однако избиения и попытки изнасилования не было.