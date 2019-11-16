Бездомным дают кров, скитальцам - помогут вернуться на родину: Как в Ростове помогают людям, попавшим в беду

В православном приходе Успенского храма хутора Курган Азовского района Ростовской области открылся социальный приют «Донская обитель» для мужчин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь могут получить временное пристанище нуждающиеся в помощи скитальцы, в том числе и без определенного места жительства.

Приют построен как временное сооружение, рассчитанное на эксплуатацию в течение примерно 20 лет. В этой постройке одновременно могут разместиться двадцать человек – одиноких брошенных стариков или никому не нужных бывших детдомовцев, беженцев из соседней страны или людей с наркотической и алкогольной зависимостью. В «Донской обители» также организовали гуманитарный склад, который обеспечит обитателей приюта питанием и одеждой.

Социальный приют существует благодаря президентскому гранту, а реализуется этот благой проект православным приходом Успенского храма. Социальный патронаж приюта под руководством настоятеля прихода не только предоставит бездомным кров над головой, но и окажет оказавшемуся в трудной жизненной ситуации человеку поддержку – и духовную, и психологическую.

Храм Успения Пресвятой Богородицы хутора Курган Азовского района. Фото: hram-uspeniya.ru

Кроме того, мужчинам, в силу субъективных и объективных причин утратившим навыки общепринятого поведения, целенаправленной трудовой и прочей созидательной деятельности, помогут приспособиться к новым условиям и начать жизнь заново. Они могут рассчитывать на то, что их не оставят в беде. При необходимости помогут оформить недостающие документы, проконсультироваться по юридическим вопросам или получить медицинскую помощь. Одиноким посодействуют в поиске семьи или близких родственников, безработным – в трудоустройстве. Скитальцам из других городов и стран помогут вернуться на родину – им приобретут билеты домой.

Нуждающихся поддержат, окажут помощь – и духовную, и психологическую. Фото: hram-uspeniya.ru

Как рассказывают авторы этого проекта, деятельность социального приюта «Донская обитель» в первую очередь направлена ресоциализацию, социально-бытовую интеграцию человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Его вначале приучают к труду, заново обучают жить и работать в коллективе, правильно общаться с людьми и налаживать отношения с семьей, с родственниками.

«Мы возвращаем человека к самостоятельной жизни в социуме, к умению себя обеспечивать, зарабатывать на свои нужды и самостоятельно решать жизненные проблемы. Ключевое слово здесь – «самостоятельность». Работа с подопечными приюта будет комплексной – она направлена на духовное, физическое, психическое, интеллектуальное и социальное развитие личности», — говорят в Успенском храме хутора Курган.

Для постояльцев «Донской обители» будут организованы различные мероприятия: физкультурно-оздоровительные, культурные, просветительские, социально-значимые. При приюте есть также фермерское хозяйство и птичник, а вскоре построят теплицу и столярную мастерскую.

Приход Успенского храма ранее имел успешный опыт помощи людям без определённого места жительства. Фото: hram-uspeniya.ru

Кстати, даже когда обитатели приюта покинут временное пристанище в Кургане и вернутся к нормальной жизни в обществе, их наставники не забудут о своих подопечных: социальный патронаж будет следить за судьбой «выпускников» продолжит им помогать при необходимости.

Стоит отметить, что приход Успенского храма имеет большой опыт успешной помощи бездомным, а также людям с наркотической и алкогольной зависимостью.