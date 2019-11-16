2019-11-16T18:25:36+03:00
Спорт

Победители московского этапа по фигурному катанию рассказали о своей дружбе

По их мнению, вместе выступать легче и веселее
Сергей КИРИЛЛОВ
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Александр Самарин сказал, что ему очень приятно выступать в Москве при потрясающей поддержке зрителейАлександр Самарин сказал, что ему очень приятно выступать в Москве при потрясающей поддержке зрителейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На пресс-конференции после триумфальной победы сидели три русских парня. Уставшие, но довольные они разбирали свои ошибки и уже думали о новых стартах. Чемпион Александр Самарин сказал, что ему очень приятно выступать в Москве при потрясающей поддержке зрителей и он очень рад, что сумел попасть финал Гран-при. При этом он сетовал, что по ходу программы потерял пару оборотов в прыжках и в следующий раз надо более четко отрабатывать программу, а не гнаться за новыми сложными элементами.

Дмитрий Алиев также сказал, что из-за сбоя ему пришлось импровизировать во время произвольной программы, а это гораздо сложнее. А на вопрос - попадёт ли он в финал Гран-при - фигурист ответил, что очки он не считает и старается двигаться от старта к старта.

- Присоединяюсь к всему сказанному - с улыбкой говорил дебютант Макар Игнатов и тоже сетовал на смазанные элементы.

Японские журналисты поинтересовались: «Теперь и в мужском фигурном катании Россия будет такая же конкуренция, как и в женском...»

Ребята, похоже, даже смутились, но потом сказали, что у их тренеров очень хорошие отношения, да сами они друзья.

- А вместе выступать даже легче и веселее, - практически в один голос сказали ребята и все трое рассмеялись.

Фоторепортаж с соревнования смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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