Генерал Евкуров проинспектировал «кузницу кадров» ВДВ

В субботу, 16 ноября, заместитель министра обороны России, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров прибыл в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

На торжественном митинге, посвящённом 101-й годовщине со дня основания учебного заведения, генерал сердечно поздравил командование и личный состав с этой датой.

Евкуров назвал Рязанское гвардейское командное - "кузницей кадров" воздушно-десантных войск и войск специального назначения.

- Из стен легендарного училища вышли 135 Героев Советского Союза и России, - сделал четкий акцент генерал. - Это самое большое количество выпускников - Героев среди всех военных вузов страны. Для вас, товарищи курсанты, нет недостатка в примерах для подражания – это должно быть мотивацией, это ориентиры - на кого равняться, с кого брать пример в деле защиты Отечества.

Замминистра обороны поздравил с днём рождения Рязанское училище, которое сам заканчивал. Фото предоставлено пресс-службой Минобороны РФ

Потом замминистра вручил награды наиболее отличившимся курсантам, преподавателям, гражданским служащим училища.

Но генерал Евкуров прибыл в Рязань не только праздновать. После всех торжеств Юнус-Бек Баматгиреевич проверил здесь учебно-материальную базу - и оценил её довольно высоко. Кстати, как сообщила «КП» пресс-служба Минобороны, за последние годы в училище появились новые учебные корпуса, специальный комплекс с аэродинамической трубой - для подготовки к парашютным прыжкам, новый полигон учебного центра в Сельцах и глубоководный бассейн - для подготовки (с отработкой огневых задач) водолазов.

- Такой уникальной и многоплановой учебно-материальной базы нет больше ни в одном военном вузе, - заметил Евкуров. - Как выпускник этого училища, могу с уверенностью сказать, что сегодня это оснащенная новейшими тренажерами и образцами техники, сохранившая и накопившая опыт поколений лучшая школа воинов-десантников, не имеющая аналогов.

СПРАВКА «КП»

Свою историю училище ведет с 1918 года. В этих стенах воспитано не одно поколение талантливых командиров, прославленных военачальников и государственных деятелей. Сегодня в училище обучаются почти 300 курсантов из 26 стран. В их числе посланцы государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и дальнего зарубежья.