Стипендии, волонтерство, футбол: Как сиротам из Пскова помогают выйти во взрослую жизнь и закончить вузы

Выход из замкнутого круга

- Одна из наших стипендиаток, девочка из малообеспеченной семьи, сейчас работает в Венской Опере. Несколько ребят из Псковского детского дома приняли в военный оркестр. А студент кафедры японоведения СПбГУ поехал на стажировку в Японию на полгода и учится на отлично. Все они - наша гордость, - так говорят сотрудники Псковского детского фонда.

Более 30 лет, с 1988 года, он помогает тем детям, кому при рождении не выпал счастливый билет. Поддерживает ребят из неполных и нуждающихся семей, малышей с особенностями развития, сирот. Ведь они, как все, мечтают о будущем, строят планы, хотят чего-то достичь. Просто нужно протянуть им руку. Помочь сделать первый шаг.

Еще в 2003 году фонд начал поддерживать талантливых студентов - выпускников детских домов и интернатов, а также ребят, чьи семьи находятся в тяжелых жизненных ситуациях. Тем, кто показывает успехи в учебе, выплачивают именные стипендии, оказывают психо-социальную поддержку. Этой осенью благодаря полученному президентскому гранту “Псковский детский фонд” смог расширить эту работу.

- Ребята из интернатов и малообеспеченных семей зачастую, выходя во взрослую жизнь, не понимают, зачем нужно учиться, или просто не могут совмещать учебу с работой, так как вынуждены обеспечивать себя. Получается замкнутый круг. Молодой человек идет на простую работу, зачастую низкооплачиваемую, не получает образование, не может добиться того, о чем мечтал… .Их часто гораздо больше привлекают сиюминутные заработки, чем кропотливая работа над карьерой. Среди девушек-сирот остро стоит проблема ранних беременностей. Они зачастую просто не видят себя в какой-то иной роли, очень быстро выходят замуж. И, к сожалению, такие браки чаще всего распадаются, девушка остается одна с ребенком, без образования, перспектив… Этим проектом мы хотим помочь ребятам с учебой, объяснить, почему это важно для их будущего, - говорит заместитель председателя “Псковского детского фонда” Юлия Колесова.

Занятие с психологом для студентов-стипендиатов Фото: Псковский детский фонд

С сентября с псковскими студентами-сиротами работают психологи. Проводят как индивидуальные, так и групповые консультации, помогают расставить приоритеты, справиться со сложностями. На “Встречи с успешным человеком” к ребятам приглашают людей, которые добились всего в жизни сами, без помощи богатой семьи и миллионных наследств. В личных беседах с потенциальными работодателями студенты могут из первых уст узнать, ради чего вообще стоит получать диплом, как можно построить карьеру, где их навыки, знания и таланты могут пригодиться на практике.

Уроки добра

Еще одна важная часть проекта - участие в волонтерских акциях. Например, сейчас фонд проводит традиционный сбор помощи для нуждающихся детей и подростков Псковской области, акцию “Вторая жизнь вещам”. Неравнодушные люди несут одежду, обувь, книги… Студенты-волонтеры тоже присоединяются к акции, приносят вещи, игрушки, а также помогают в работе на складе.

- У нас есть студенты, которые к 1 сентября на свою стипендию покупали другим детям из интернатов канцелярские товары. Это очень важный пример и опыт, который мы как раз решили поддержать и продолжить в проекте, - говорит Юлия. - Наша задача - помочь ребятам адаптироваться в самостоятельной жизни. Не просто помогать им - но и научить их помогать другим, научить их отдавать. Дети, выросшие в интернатах, часто привыкают к тому, что все делают для них за них - готовят, убирают, одевают… И когда они выходят во взрослую жизнь, у них получается диссонанс: внезапно оказывается, что все эти вещи нужно делать самим. Самостоятельности, отзывчивости учит их участие в наших благотворительных акциях.

“Мяч дружбы”

Еще один проект Псковского детского фонда, также получивший президентский грант, посвящен ребятам, которые пока еще находятся в интернатах и детских домах. Он называется “Мяч дружбы”. Да, он про футбол. Но это не привычная игра со всем известными правилами. И главное здесь - не счет на табло. Воспитанники псковских детских домов и интернатов играют в football3.

Воспитанники псковских детских домов и интернатов играют в football3. Фото: Псковский детский фонд

- Это не просто спортивная игра - она, в первую очередь, ориентирована на решение социальных проблем внутри детского коллектива, - говорит Юлия Колесова. - Здесь правила игры определяют сами дети. После матча они собираются вместе, обсуждают сложные моменты, анализируют. Итог зависит не только количества забитых голов, но и от очков, которые дети присваивают друг другу. Причем играть в такой футбол могут и дети с особенностями развития - как физическими, так и ментальными. Мы проводим этот проект с 2017 года по президентскому гранту и при поддержке FIFA. Сейчас в нем участвуют девять детских домов и интернатов.