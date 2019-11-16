Черчесов колдует на Евро-2020, пока Жирковы поют гимн

Кажется, это произошло. Бразилец Гильерме, вратарь сборной России, научился материться. Когда Эден Азар вколачивал в его ворота третий мяч в первом тайме, его показали крупным планом. И именно непечатные выражения слетали с его губ. Хороший знак – обрусел парень. Плохой - в Питере, при забитых болельщиками трибунах нашу команду растерли в порошок уже в первые 45 минут. Ужас? Да. Но, возможно, это часть плана.

Перед игрой наша команда уже обеспечила себе место на Евро-2020, как и бельгийцы. Задача максимум была – обыграть Бельгию в два мяча и занять первое место в группе. Задача минимум – проверить себя в матче с одной из сильнейших команд мира. Проверили. Ощущения не очень. Провал и разгром в первом тайме и относительно равная игра со сбросившими обороты гостями во втором. Сначала четвертый забил бельгиец Лукаку, по своим физическим данным он просто темнокожий клон нашего Дзюбы. Потом наши отыграли один мяч (спасибо, Джикия!). Могли забить еще, но это точно ничего бы не изменило. Гости были сильнее.

То есть все основания посыпать голову

Перед игрой наша команда уже обеспечила себе место на Евро-2020Фото: REUTERS

пеплом и завести старую песню, что ловить нам на крупном турнире нечего, и куда нам в калашный ряд с нашими данными.

Спокойно, товарищи! Кажется, мы имеем дело с творческим методом Станислава Черчесова. Давайте вспомним, что мы говорили про сборную осенью 2017 года. Тогда мы готовились к ЧМ-2018 и последовательно проиграли Аргентине, Бразилии и Франции в товарищеских матчах. И если соперники играли не умирая, то наши очень хотели победить. До ЧМ мы и побед-то не знали семь (!) игр подряд. Что было дальше – никогда не забудем.

Да, бельгийцы раскатали нас. Они были сильнее, умнее, наглее, мастеровитее. Но это Бельгия, которая летом 2018 года на этом же стадионе в Питере легко обыграла сборную Англии 2:0 и стала бронзовым призером чемпионата мира.

Наши, победившие до этого в семи играх подряд (опять это магическое число), снова вспомнили, что им победы над соперниками с высот мирового рейтинга нужно выгрызать, выжимать, вымучивать. У нас очень хорошая команда. У нас достойный умный тренер. Но великих игроков у нас сейчас нет. И да, шансов обыграть Бельгию, или Францию, или Италию, или Испанию, или Германию у нас крайне мало. Но они будут, если прыгнуть выше головы. Как было с этой же командой летом 2018 года в играх с Испанией и Хорватией на ЧМ. Но малейшее головокружение от успехов, и будет больно.

Сборную любят, в нее верятФото: REUTERS

Это поражение ничего не изменило и не перечеркнуло. Трансляцию смотрела вся страна. Полный стадион пытался успеть за быстрым и трогательным детским хором, исполнявшим гимн. Кстати, среди поющих в хоре были и дети полузащитника сборной Юрия Жиркова. Сборную любят, в нее верят. И грядущий чемпионат Европы будет для России важнейшим событием. Обычно в таких случаях говорят – забываем игру с Бельгией и живем дальше. Живем да. Но помним о Бельгии. Помним крепко. На чемпионате Европы нам с такими командами обязательно придется встречаться!